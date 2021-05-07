В ближайшие 8-10 лет рынок труда неизбежно будет рынком зрелого соискателя - hh.ru

Недавно Партия пенсионеров заявила о «наличии возрастной дискриминации старшего поколения тружеников», что на практике привело к дальнейшему ущемлению трудовых прав людей предпенсионного и пенсионного возраста.

По мнению Партии пенсионеров, к настоящему времени проблема ещё более усугубилась вследствие экономической рецессии, ставшей неизбежным результатом введения ограничительных мер из-за пандемии коронавируса»

Они утверждают, «что и заявленная Министерством труда, одновременно с «пенсионной реформой», программа по переподготовке и переобучению работников старших возрастных групп оказалась тривиальной декларацией, не подкрепленной какими-либо реальными делами, о которой мало кто вспоминает.

Редакции «Арктик-ТВ» разобраться со сложившейся ситуацией на рынке труда для поколения 45+ помогает Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru по СЗФО:

- Одна из самых сложных проблем при устройстве на работу, по мнению экспертов, связана с возрастной дискриминацией, решить которую без участия работодателей вряд ли удастся. Результаты огромного количества социологических опросов на тему трудоустройства, проведенных самыми разными аналитическими центрами за последний год, наглядно подтверждают плачевную картину несоответствий спроса и предложений. Так, по данным hh.ru, больше половины работодателей в своей кадровой практике практикуют возрастную дискриминацию. При этом, отвечая на вопрос Фонда общественного мнения, может ли возраст являться препятствием для успешной работы, 53% категорически ответили «нет». Однако 55% опрошенных сообщили, что им не понаслышке известно о ситуациях, когда в приёме на работу отказали по причине преклонного возраста.

87% россиян старше 45 лет ощущают, что им сложнее найти работу. Согласно данным службы исследований hh.ru, длительный период поиска (свыше полугода) наиболее характерен для возрастных групп старше 45 лет.

Между тем причина отказа по возрасту (в отличие от несоответствия квалификации, образования и требуемого опыта работы) стоит не на первом, а на четвертом месте – только 41% работодателей называет возраст основной причиной отказа.

Также в рейтинг причин, по которым работодатели не готовы нанимать сотрудников 45+ вошли следующие:

- такие сотрудники менее гибки в работе и излишне привержены своему опыту (44% ответов работодателей);

- некоторые считают, что возрастные сотрудники не впишутся в их молодой коллектив и не обладают гибкостью для адаптации к новому (33%);

- среди ответов также: «Слабо ориентируются в современных технологиях» (31%); «Не имеют необходимой для вакансии выносливости и физической силы» (25%), не обладают современными знаниями в своей области (25%).

Сотрудники hh.ru также попросили участников опроса отметить, в чём, по их мнению, выражаются сложности с поиском работы, предложив им выбрать по три наиболее критичных показателя. Оказалось, что основная проблема с трудоустройством у людей пенсионного возраста — это трудоустройство по специальности. Эта же проблема лидирует у молодёжи. У остальных возрастных групп эта проблема на втором месте, а на первом — сложности с поиском работы, соответствующей зарплатным ожиданиям.

Парадокс, но несмотря на демографический кризис и рост пенсионного возраста, предвзятое отношение к возрастным соискателям остаётся. При этом тех самых молодых сотрудников, которых так ждут компании, сейчас меньше, чем в начале 2010-х (демографическая яма 90-х тому виной).

В свою очередь ряд компаний начали менять подход - возрастные границы расширяются там, где острый дефицит линейного персонала: продавцы, сотрудники колл-центров, агенты в страховании, недвижимости, водители или, где нужные специалисты - редкость (строительство, производство, научные разработки).

Рынок труда в РФ по-прежнему испытывает дефицит кадров в связи с уже упомянутой демографической ямой 1990-х годов, и эта тенденция будет только усиливаться. В связи с этим в ближайшие восемь-десять лет рынок труда неизбежно будет рынком зрелого соискателя. Это подтверждают и данные Росстата: доли возрастных групп 20–24 и 25–29 лет в структуре занятого населения РФ неуклонно сокращаются последние 4 года. Да, и в самом обществе возраст уже воспринимается иначе. Сегодняшние 45+ это вчерашние 35+.

Наши карьерные консультанты дают несколько советов соискателям 55+.

Во-первых, лучше всего откликаться на вакансии, где указано требование о наличии стажа более 6 лет (с учётом, что ваш рабочий стаж релевантен вакансии). Рассматривайте дистанционную работу - всё больше работодателей нанимают удаленных сотрудников, оптимизируя затраты на рабочие места. При этом исчезает одна из основных причин для отказа возрастным соискателям: «У нас молодой коллектив…». Рассматривайте вакансии компании, которые ищут консультантов или наставников, возможно, именно ваши опыт и знания ищет та или иная компания.

Всем соискателям вне зависимости от возраста важно и полезно развивать цифровые навыки. Это подтверждает недавнее исследование hh.ru, в рамках которого выяснилось, что для работодателей все большее значение приобретают у работников и соискателей не только развитые soft skills, но и digital skills. Также согласно совместному исследованию HeadHunter и НИУ ВШЭ, наблюдается ощутимый разрыв между потребностями работодателей и наличием развитых навыков у соискателей, параллельно этому число вакансий с упоминанием популярных soft и digital skills в вакансиях на hh.ru выросло в 1,5–2 раза.