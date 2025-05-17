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Мурманская область. Арктика (16+)17.05.25 13:00

В ближайшие десять лет на территории региона планируется построить более 800 тысяч кв. метров жилья

16 мая губернатор Мурманской области Андрей Чибис осмотрел стройплощадки в Коле и Мурманске, где возводят многоквартирные дома для продажи. Масштабное жилищное строительство в Кольском Заполярье ведётся в рамках стратегического плана «На Севере – жить!». Глава региона подчеркнул, что один из реальных механизмов развития жилищного строительства в Кольском Заполярье – льготное ипотечное кредитование для покупателей жилья, которое по поручению Президента РФ Владимира Путина продлено до 2030 года.

Рабочая поездка началась с посещения строительной площадки в Коле, где, напомним, строится жилой комплекс «Кольские огни». На площади 7,6 га планируется возвести 14 домов с этажностью 9-17 этажей общей жилой площадью порядка 90 тысяч кв. метров. Главной особенностью нового жилого квартала станут монолитные дома, устойчивые к изменению климата, низкая плотность застройки при наличии всей необходимой для жизни социальной и коммерческой инфраструктурой, а также современное благоустройство дворов. Это первый за 30 лет проект такого масштаба, который реализуется частным девелопером в Заполярье.

При проведении работ в Коле застройщик планируют использовать современные технологии и материалы. На сегодняшний день уже разработаны котлованы первых четырёх корпусов. Подрядчик приступил к монолитным работам – продолжается бетонная подготовка и устройство фундаментных плит. До конца месяца будут установлены три башенных крана. Строительство будет осуществляться очередями. Также девелопер проектирует для нового жилого района образовательные учреждения, паркинг и велодорожки. Ввод в эксплуатацию первой очереди строительства запланирован на 2027 год.

Глава региона посетил и стройплощадки в Мурманске, где тоже приступили к возведению жилых комплексов. Так, на улице Шевченко ведётся строительство ЖК «Русский Север». В рамках реализации инвестиционного проекта предусмотрено строительство 7-этажного многоквартирного жилого дома комфорт-класса на 120 квартир. В настоящее время застройщик «АРКТИКУМ» завершил работы нулевого цикла и приступил к возведению наземных этажей. Кроме того, в данном районе начата стройка ЖК «МАЯК». Проектом там предусматривается многоквартирный жилой дом на 210 квартир.

Ещё один объект – ЖК «Северное Сияние» на Молодёжном проезде. Проектом предусмотрено строительство двухблочного 16-этажного многоквартирного дома на 310 квартир жилой площадью 15 тысяч кв. метров. Кроме того, запланировано строительство двухуровневого паркинга. Плановый срок ввода – IV квартал 2026 года. На объекте в настоящее время выполнены работы по устройству свайного поля одного блока секции, продолжается разработка котлована второго блока секции (разборка скалы) и возведение подпорной стенки.

«Фактически эти объекты – жильё, которое уже находится в продаже. А самое главное, что это жильё можно купить по «Арктической ипотеке» под 2%. Напомню, данное решение принято президентом Владимиром Владимировичем Путиным в 2023 году здесь, в Мурманской области. Сегодня этот механизм даёт возможность купить жильё с адекватной процентной ставкой, а самое главное, это стало реальным стимулом привлечения в регион строителей», – сказал губернатор и напомнил, что на сегодняшний день в регионе также действует «Семейная ипотека» под 6%.

В настоящее время часть квартир в строящихся домах уже продана по договорам долевого участия, в том числе с использованием льготного ипотечного кредитования.

В ходе рабочей поездки глава региона также посетил строительную площадку, где возводятся четыре многоквартирных дома на улице Кирпичной. Планируется, что квартиры в этих домах будут предоставляться отдельным категориям граждан, в том числе для молодых специалистов, а также для расселения из аварийного фонда. Плановый срок ввода в эксплуатацию – конец 2025 года.

Губернатор подчеркнул, что потенциальным застройщикам, и тем, кто строит жильё для государственных нужд, и тем, кто строит дома на продажу, оказывается всестороннее содействие. Это в том числе подбор земельных участков с наиболее подходящими условиями для дальнейшего строительства жилья, оценка стоимости строительства необходимой инфраструктуры и прочее. Также для резидентов АЗРФ установлены различные преференции в виде налоговых льгот и предоставления земельного участка в аренду без торгов.

Благодаря принятым правительством Мурманской области решениям крупнейшими федеральными девелоперами страны в ближайшие десять лет на территории региона планируется построить более 800 тысяч кв. м. жилья.

«Приглашаю новых застройщиков, новых инвесторов в нашу область строить, а всем жителям, и всем, кто хочет купить в Мурманской области квартиру для того, чтобы здесь жить и работать, говорю: «Добро пожаловать!». Теперь это абсолютная реальность, а 2% «Арктическая ипотека» – уникальный для этого шанс», – подчеркнул Андрей Чибис.

 

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

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