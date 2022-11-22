В ближайшие дни характер погоды на Кольском полуострове не изменится

Как сообщает Мурманское УГМС, в ближайшие дни, 22-24 ноября, характер погоды на Кольском полуострове не изменится. В этот период наш регион по-прежнему остаётся под влиянием области повышенного атмосферного давления. Преобладающая температура воздуха по Мурманской области составит от -4 до -10 градусов, при прояснениях -13-19 градусов.

Сегодня, 22 ноября, будет облачная с прояснениями погода. Местами небольшой снег. В отдельных районах туман, изморозь. Ветер северо-западный, западный слабый. Температура воздуха -4-9°, местами -14-19°, ночью на западе области до -24°. Гололедица, местами сильная.