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Мурманская область. Арктика (16+)29.01.24 10:00

В ближайшие дни в Мурманске продолжится снегопад. ММБУ «Управление дорожного хозяйства» продолжает работу в круглосуточном режиме на улицах города

С 27 по 29 января в Октябрьском округе специалисты учреждения вывозили снег с проспекта Ленина, улиц Ленинградская, Профсоюзов, Воровского, Софьи Перовской, Карла Маркса, площади возле памятника Анатолию Бредову, площади перед ГДЦ «Арктика» и «Меридиан». Шнекороторная перекидка снега запланирована на улицах Планерная, Капитана Маклакова, Скальная, Старостина, Седова, Кильдинская и Северном проезде.

Вывоз снега в Ленинском округе осуществлялся с улиц Володарского, Калинина, Маяковского, Аскольдевцев, Школьная (район Росляково), Заводская (район Росляково), проезда от дома № 14, корп. 1 до дома № 19 по улице Алексея Хлобыстова, проезда к дому № 9, корп. 6 по улице Адмирала флота Лобова и с проспекта Героев-североморцев. Шнекороторная перекидка снега запланирована на улицах Свердлова, Домостроительная, Александрова, Набережная, Промышленная, Алексея Хлобыстова, Верхнеростинском шоссе, проездах Портовом и Михаила Ивченко, на территории мемориального комплекса Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны.

В Первомайском округе снег вывезут с проспектов Кольский и Кирова, с улиц Полевая, Шмидта, Советская, Алексея Генералова, Горького, Капитана Орликовой, Капитана Пономарева, Зои Космодемьянской, Морская, Автопаркового проезда, внутриквартального проезда от дома №6 до дома № 16 по переулку Якорный, проезда от дома №160А по проспекту Кольскому до дома №1 по улице Беринга, проезда от дома №160 до дома №168 по проспекту Кольскому, проезда от дома №43 по улице Героев Рыбачего до дома №3 по ул. Крупской.

Шнекороторная перекидка снега запланирована на проспекте Кольском, улицах Траловая, Новосельская, Полевая, Песочная, Нагорная, Зеленая, Прибрежная, Шевченко, Судоремонтная, Лесная, переулке Охотничий, Юрия Смирнова, Радищева, Автопарковом проезде.

Как сообщает администрация города Мурманска, во всех округах областного центра также будет проводиться расчистка дорог, тротуаров, внутриквартальных и дворовых проездов с обработкой противогололедными материалами, запланирована ручная уборка лестниц, пешеходных переходов и тротуаров, подбор мусора.

 

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=26593&page=1

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