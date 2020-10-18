В ближайшие два дня погода в Мурманской области ухудшиться

В ближайшие дни в регионах Северо-Западного и Центрального федеральных округов (СЗФО и ЦФО) ожидается аномально прохладная погода в середине недели. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. «Там температура на один-два градуса ниже нормы будет в середине недели», - добавил метеоролог.

Вильфанд также сообщил, что в некоторых регионах в ближайшие дни погода ухудшится. «В ближайшие два дня в Мурманской области осадки в самом разном виде: мокрый снег, снег, дождь. Аналогичная ситуация в Вологодской области», - сказал он.

Как сообщает Мурманское УГМС, 18 октября в Мурманской области ожидается облачная с прояснениями погода. Местами снег, мокрый снег. Ветер северо-восточный умеренный, местами сильный. Температура воздуха от -2 до +3°. Местами гололедица.

На 9 часов в Мурманске температура воздуха была -5 градусов, но утро ясное и тихое.