«Жизнь, отданная Северу…»: вечер, посвящённый 90-летию писателя Виталия Семеновича МасловаОПАСНОСТИ ДОЛГОВ В МИКРОЗАЙМАХ: ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ ЗАЁМЩИКАМ
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)30.08.25 10:00

В ближайшие два года в Мурманской области отремонтируют 14 детсадов, 22 школы и 11 объектов СПО

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, 28 августа губернатор Мурманской области Андрей Чибис провел встречу с педагогами в преддверии нового учебного года. Во время августовского совещания глава региона представил планы развития образовательной инфраструктуры на 2026-2027 годы.

Андрей Чибис подчеркнул, что в нашем регионе в ближайшие годы продолжится работа по укреплению материально-технической базы учреждений образования по губернаторскому плану «На Севере — жить!» и в рамках президентских нацпроектов.

«Понимание наших задач на следующий бюджетный период уже сформировано. В 2026-2027 годах планируем построить 5 новых детских садов и 1 школу на 1000 и 300 мест соответственно, а также выполнить капитальный ремонт в 14 детских садах и 22 школах. Это масштабная работа, которая затронет и учреждения среднего профессионального образования — 11 колледжей ждет серьёзное обновление», — сообщил Андрей Чибис.

Особое внимание будет уделено проекту «Профессионалитет». На базе Апатитского политехнического колледжа имени Голованова создается кластер «Хибинский» для подготовки специалистов горнодобывающей отрасли. В соглашении, подписанном в мае 2025 года, участвуют Ковдорский политехнический колледж и ведущие предприятия региона — Кировский филиал АО «Апатит» и АО «СЗФК».

Губернатор также анонсировал новшества для образовательных учреждений.

«Мы внесём в условия конкурса «На Севере — твой проект» специальную номинацию, чтобы школы и детские сады вместе с родителями могли предлагать инициативы по благоустройству территорий — спортивных и детских площадок», — сказал Андрей Чибис.

Кроме того, в 2026 году в регионе будет создано 10 образовательно-производственных кластеров в рамках федерального проекта «Профессионалитет», которые объединят 17 колледжей. Планируется, что до 2031 года совместно с промышленными предприятиями Кольского Заполярья будет подготовлено более 6000 специалистов для ключевых отраслей экономики арктического региона.

«Все эти инвестиции в образование — это вклад в будущее Мурманской области. Каждый новый проект, каждое рабочее место в конечном итоге дают бюджетный эффект и повышают качество жизни северян», — подчеркнул Андрей Чибис, завершая выступление.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/552469/#&gid=1&pid=1

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Автомобильный рынок вошёл в топ-5 отраслей с самой низкой динамикой
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА 2025Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2025С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВ
-

Последние комментарии

Д.О Вернер
28.08.25 18:13
Во всём виновата скамейка: не имела инвентарного номера и даты очередной проверки; не была вписана в карту СОУТ РМ лаборанта; в ИОТ для лаборанта отсутствовала информация по её эксплуатации...
Комментарий к новости:Государственным инспектором труда установлено несколько причин несчастного случая в Мурманском областном краеведческом музее
чаплин
26.08.25 19:48
их надо не выявлять а вызвалять из страны!!! одна грязь и негатив от них!!!
Комментарий к новости:В населённых пунктах Мурманской области проводят регулярные рейды по выявлению мигрантов, не вставших на воинский учёт
Д.О Вернер
22.08.25 17:38
Вот уже и округа "нарисовали"... А когда-то в этом "округе" были Кольская макаронная фабрика, Кольская сверхглубокая, птицефабрики и свинофермы... Действительно "За прошедший год мы решили огромный пр
Комментарий к новости:Острых проблем сегодня нет — видна положительная динамика: глава региона провёл встречу с жителями Кольского округа
-Правовая консультация (18+)В России с 1 сентября изменится порядок расчёта отпускных и пособий. Юрист hh.ru рассказала о самых важных изменениях
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2829303112345678910111213141516171819202122232425262728293031
-Скоро в эфире13:35«Хорошие новости». Информационная программа (12+)14:00Мультфильмы (0+/6+)14:30«На край света. В поисках единорога». Полнометражный мультфильм (6+)
-PRO Деньги (16+)Кошелёк: лето кончается, в России наметился рост потребительских цен-PRO Валюту (16+)Курс евро вырос почти на 56 копеек, а доллар окреп почти на 4 копейки-PRO Энергетику (18+)На Кольской АЭС прошла проверка Ростехнадзора по трём направлениям-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 31 августа и 1 сентября-PRO Нефть и газ (18+)Реализацию проекта Северного широтного хода возобновят только после стабилизации ситуации на рынке углеводородов-PRO Законы (18+)Малому и среднему бизнесу упростили порядок присоединения к электросетям
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»