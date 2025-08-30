В ближайшие два года в Мурманской области отремонтируют 14 детсадов, 22 школы и 11 объектов СПО

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, 28 августа губернатор Мурманской области Андрей Чибис провел встречу с педагогами в преддверии нового учебного года. Во время августовского совещания глава региона представил планы развития образовательной инфраструктуры на 2026-2027 годы.

Андрей Чибис подчеркнул, что в нашем регионе в ближайшие годы продолжится работа по укреплению материально-технической базы учреждений образования по губернаторскому плану «На Севере — жить!» и в рамках президентских нацпроектов.

«Понимание наших задач на следующий бюджетный период уже сформировано. В 2026-2027 годах планируем построить 5 новых детских садов и 1 школу на 1000 и 300 мест соответственно, а также выполнить капитальный ремонт в 14 детских садах и 22 школах. Это масштабная работа, которая затронет и учреждения среднего профессионального образования — 11 колледжей ждет серьёзное обновление», — сообщил Андрей Чибис.

Особое внимание будет уделено проекту «Профессионалитет». На базе Апатитского политехнического колледжа имени Голованова создается кластер «Хибинский» для подготовки специалистов горнодобывающей отрасли. В соглашении, подписанном в мае 2025 года, участвуют Ковдорский политехнический колледж и ведущие предприятия региона — Кировский филиал АО «Апатит» и АО «СЗФК».

Губернатор также анонсировал новшества для образовательных учреждений.

«Мы внесём в условия конкурса «На Севере — твой проект» специальную номинацию, чтобы школы и детские сады вместе с родителями могли предлагать инициативы по благоустройству территорий — спортивных и детских площадок», — сказал Андрей Чибис.

Кроме того, в 2026 году в регионе будет создано 10 образовательно-производственных кластеров в рамках федерального проекта «Профессионалитет», которые объединят 17 колледжей. Планируется, что до 2031 года совместно с промышленными предприятиями Кольского Заполярья будет подготовлено более 6000 специалистов для ключевых отраслей экономики арктического региона.

«Все эти инвестиции в образование — это вклад в будущее Мурманской области. Каждый новый проект, каждое рабочее место в конечном итоге дают бюджетный эффект и повышают качество жизни северян», — подчеркнул Андрей Чибис, завершая выступление.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/552469/#&gid=1&pid=1