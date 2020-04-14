В ближайшие пять лет в Мурманске должны появиться четыре новые школы

На прошлой неделе в дискуссии о месте строительства новой школы в Мурманске была поставлена точка. Об этом на оперативном совещании вчера рассказал глава региона Андрей Чибис.

На основании детального анализа существующей потребности, проведенного по поручению губернатора региональным Минобром, принято решение о строительстве в 2021-2022 годах сразу двух школ – в Первомайском и Ленинском округах. Обе школы будут сданы в 2022 году, в совокупности это новые 1300 мест для школьников. Школы будут построены на средства федерального и регионального бюджетов, которые ранее планировалось направить на строительство школы на улице Скальной. Как пояснил Андрей Чибис, принято решение отказаться от первоначального проекта по причине отсутствия реальной потребности, сложности рельефа и невозможности спрогнозировать ни сроки, ни стоимость подведения необходимой инфраструктуры.

Кроме того, в адрес Минпросвещения РФ Мурманской областью направлена дополнительная заявка на строительство к 2024 году ещё одной новой школы в микрорайоне Больничный городок, проект реновации которого запущен по инициативе губернатора. Андрей Чибис поручил региональным Минобру и Минстрою оперативно запускать процедуры, необходимые для начала строительного процесса.

Кроме того, как отметил Андрей Чибис, исходя из проведенной оценки, есть потребность ещё в одной школе в Мурманске. Предварительно участок уже определён, но для принятия решения требуется детальный анализ. Губернатор поручил профильным ведомствам проработать вопрос в тесном взаимодействии в ближайшее время, пишет Министерство информационной политики Мурманской области.