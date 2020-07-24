Утверждена средняя рыночная стоимость одного квадратного метра жилья в муниципалитетах Мурманской области на III квартал 2020 годаПочти каждый четвертый россиянин недоволен своей жизнью полностью
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика (16+)24.07.20 10:45

В ближайшие три года в Мурманской области прогнозируется рост продолжительности жизни, рождаемости, снижение смертности и замедление оттока населения из региона

Министерство экономического развития Мурманской области подготовило параметры предварительного прогноза социально-экономического развития региона на 2021-2023 годы. Они учитывают эффект от реализации  антикризисных мер на федеральном и региональном уровнях, мер по восстановлению деловой активности в рамках Общенационального плана действий и соответствующего регионального плана, эффект от стимулирования инвестиционной активности в рамках принятого «арктического пакета преференций», ТОР «Столица Арктики», а также от запуска механизмов по реализации Основ государственной политики РФ в Арктике.

В 2020 году отмечается незначительное снижение валового регионального продукта – на 0,6% (ВВП по России – на 4,8%), что обусловлено введенными ограничениями, направленными на борьбу с распространением новой коронавирусной инфекции. Наиболее сильно от пандемии пострадали сфера торговли непродовольственными товарами, в том числе крупные торгово-развлекательные центры, сфера оказания услуг по организации пассажирских перевозок, общественного питания, индустрии красоты, персональных услуг, сфера туризма и индустрия развлечений. На эти сферы деятельности приходится до 10% создаваемой валовой добавленной стоимости.

В то же время крупные инвестиционные проекты в Мурманской области реализуются в соответствии с намеченными планами, ускорены работы по снятию инфраструктурных ограничений в связи с обрушением железнодорожного моста через реку Кола, на системообразующих предприятиях Мурманской области предприняты необходимые меры по защите сотрудников и производственные процессы сохранены в штатном режиме.

При этом, учитывая широкий спектр антикризисных мер поддержки хозяйствующих субъектов, а также структуру рынка труда региона (43% – работники крупных организаций реального сектора экономики, 41% – бюджетники, 16% – работники субъектов малого и среднего предпринимательства и негосударственных некоммерческих организаций), средняя заработная плата сохранится в зеленой зоне (104,4% к предыдущему году, в реальном исчислении – 101,0%) и, по оценке, в 2020 году составит 66 500 рублей.

В трёхлетнем периоде прогнозируются следующие параметры  экономического роста: в 2021 году ВРП составит 102,2%, в 2022 году – 101,9%, в 2023 году – 102,1%.

Ожидается, что с 2021 года возобновится рост экономики, доходов населения, потребительского спроса, восстановление сектора малого и среднего предпринимательства сменится уверенной положительной динамикой роста числа субъектов малого предпринимательства, численности занятых в данной сфере и оборота. В результате принятия «арктического пакета преференций» также прогнозируется рост инвестиционной активности в данном секторе, деловой активности в отраслях, смежных с реализуемыми крупными инвестиционными проектами. Развитие экономики региона будет создавать возможности для повышения качества жизни и роста благосостояния жителей региона.

Дальнейшему наращиванию инвестиционного потенциала региона будет способствовать созданная в регионе территория опережающего социально-экономического развития «Столица Арктики», которая может стать одним из генераторов экономического роста в регионе и обеспечит не менее 1,5 тысячи новых рабочих мест и привлечение более 120 млрд рублей частных инвестиций.

Напомним, в июле этого года принят федеральный пакет законов, направленных на поддержку бизнеса в Арктике. В Мурманской области будет подготовлена соответствующая региональная и муниципальная системы преференций для резидентов Арктической зоны Российской Федерации. Это также будет способствовать формированию инвестиционного роста в прогнозном периоде, новый цикл которого в регионе запущен в 2020 году.

В прогнозном периоде предполагается завершение ряда крупных инвестиционных проектов: программы реконфигурации производства Кольской ГМК, проекта по созданию Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений (ООО «НОВАТЭК – Мурманск»), строительства железнодорожной ветки Выходной – Лавна и терминала по перевалке угля на западном берегу Кольского залива в рамках проекта комплексного развития Мурманского транспортного узла и других. В стадии реализации будет находиться ряд инвестпроектов в горно-металлургическом и судоремонтном комплексах, создание перевалочных мощностей, морского перегрузочного комплекса СПГ, проект по строительству ветропарка «Кольская ВЭС», инфраструктурные проекты в электроэнергетике, проекты по уходу от мазутозависимости, в том числе по автономной газификации региона.

Также будет реализован комплекс мероприятий по благоустройству городов и поселков региона, приведению в нормативное состояние автомобильных дорог, реконструкции аэропортового комплекса Мурманска, строительству и модернизации объектов социальной сферы.

В результате в 2021-2023 годах среднегодовой темп роста инвестиций может составить 103,5%.

Кроме того, в трёхлетнем периоде прогнозируется укрепление наметившегося в 2020 году положительного тренда по росту продолжительности жизни, рождаемости, снижению смертности и замедлению оттока населения из региона.

Данные прогнозные параметры будут актуализированы в октябре текущего года в процессе разработки уточненного прогноза, который ежегодно одобряется правительством Мурманской области и представляется в Мурманскую областную Думу в составе материалов с проектом областного бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Безработных в России почти в 3 раза больше, чем сообщают данные официальной статистики
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"ДУМА. ПОВЕСТКА - КОРОНАВИРУС75-летию Великой Победы. Память поколений передают депутаты Мурманской областной ДумыМурманская областная Дума. Время важных решений
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВ Мурманском горкоме КПРФ избрали секретарей
-Слово не воробей... (16+)Любая власть – это служение
-Ходят слухи… (18+)Снега много, но коронавирус может сорвать «Лыжню дружбы»
-

Последние комментарии

Семён Андреевич П.
21.07.20 10:15
А когда местное население будет наводить порядок в Териберке? Сколько можно мусор собирать всем миром в самом красивом месте Заполярья?
Комментарий к новости:Мурманские активисты ОНФ провели экологическую акцию на побережье Баренцева моря в Териберке
Валерий Лысенко
18.07.20 20:26
Я родился в 1941 году и жил в Кильдинстрое до 1962 года. Закончил 7 классов и после учебы в техникуме работал на кирпичном заводе. Так что мне хорошо известна жизнь в моем родном поселке. Я разделя
Комментарий к новости:Один день из жизни Кильдинстроя
Д.О. Вернер
14.07.20 21:58
Вот зачем вымирающему городу всё это??? Герой передачи - архитектор с большим опытом работы в Москве... https://gov-murman.ru/info/news/345917/ Организация - частная, АНО «Центр городского развития Му
Комментарий к новости:КОММУНАЛЬНЫЙ ДЕТЕКТИВ: Андрей Коровянский – о «красной зоне» в Долине Уюта и кинологическом парке
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
29301234567891011121314151617181920212223242526272829303112
-Скоро в эфире13:15«Дачная поездка сержанта Цыбули». Художественный фильм (12+)14:30Мультфильмы (0+/6+)15:30«Ирина Мирошниченко. Откровения». Документальный фильм (16+)
-PRO Деньги (16+)Утверждена средняя рыночная стоимость одного квадратного метра жилья в муниципалитетах Мурманской области на III квартал 2020 года-PRO Валюту (16+)Доллар и евро начали торги ростом-PRO Энергетику (18+)Гарантирующий поставщик электроэнергии выбивает долги с потребителей, нарушая законодательство-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 24 июля-PRO Нефть и газ (18+)«НОВАТЭК» построит на корейской верфи СПГ-баржу для перегрузочного комплекса в Мурманске-PRO Законы (18+)Россияне должны знать, сколько они смогут прожить в своём доме до момента, когда здание станет аварийным
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
-Нам интересно Ваше мнение
05.07.20: Как вы относитесь к ежедневным сводкам эпидемической обстановке (по COVID-19) в Мурманской области?Проголосовал: 621 человек
© 2009 - 2020
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика