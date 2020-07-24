В ближайшие три года в Мурманской области прогнозируется рост продолжительности жизни, рождаемости, снижение смертности и замедление оттока населения из региона

Министерство экономического развития Мурманской области подготовило параметры предварительного прогноза социально-экономического развития региона на 2021-2023 годы. Они учитывают эффект от реализации антикризисных мер на федеральном и региональном уровнях, мер по восстановлению деловой активности в рамках Общенационального плана действий и соответствующего регионального плана, эффект от стимулирования инвестиционной активности в рамках принятого «арктического пакета преференций», ТОР «Столица Арктики», а также от запуска механизмов по реализации Основ государственной политики РФ в Арктике.

В 2020 году отмечается незначительное снижение валового регионального продукта – на 0,6% (ВВП по России – на 4,8%), что обусловлено введенными ограничениями, направленными на борьбу с распространением новой коронавирусной инфекции. Наиболее сильно от пандемии пострадали сфера торговли непродовольственными товарами, в том числе крупные торгово-развлекательные центры, сфера оказания услуг по организации пассажирских перевозок, общественного питания, индустрии красоты, персональных услуг, сфера туризма и индустрия развлечений. На эти сферы деятельности приходится до 10% создаваемой валовой добавленной стоимости.

В то же время крупные инвестиционные проекты в Мурманской области реализуются в соответствии с намеченными планами, ускорены работы по снятию инфраструктурных ограничений в связи с обрушением железнодорожного моста через реку Кола, на системообразующих предприятиях Мурманской области предприняты необходимые меры по защите сотрудников и производственные процессы сохранены в штатном режиме.

При этом, учитывая широкий спектр антикризисных мер поддержки хозяйствующих субъектов, а также структуру рынка труда региона (43% – работники крупных организаций реального сектора экономики, 41% – бюджетники, 16% – работники субъектов малого и среднего предпринимательства и негосударственных некоммерческих организаций), средняя заработная плата сохранится в зеленой зоне (104,4% к предыдущему году, в реальном исчислении – 101,0%) и, по оценке, в 2020 году составит 66 500 рублей.

В трёхлетнем периоде прогнозируются следующие параметры экономического роста: в 2021 году ВРП составит 102,2%, в 2022 году – 101,9%, в 2023 году – 102,1%.

Ожидается, что с 2021 года возобновится рост экономики, доходов населения, потребительского спроса, восстановление сектора малого и среднего предпринимательства сменится уверенной положительной динамикой роста числа субъектов малого предпринимательства, численности занятых в данной сфере и оборота. В результате принятия «арктического пакета преференций» также прогнозируется рост инвестиционной активности в данном секторе, деловой активности в отраслях, смежных с реализуемыми крупными инвестиционными проектами. Развитие экономики региона будет создавать возможности для повышения качества жизни и роста благосостояния жителей региона.

Дальнейшему наращиванию инвестиционного потенциала региона будет способствовать созданная в регионе территория опережающего социально-экономического развития «Столица Арктики», которая может стать одним из генераторов экономического роста в регионе и обеспечит не менее 1,5 тысячи новых рабочих мест и привлечение более 120 млрд рублей частных инвестиций.

Напомним, в июле этого года принят федеральный пакет законов, направленных на поддержку бизнеса в Арктике. В Мурманской области будет подготовлена соответствующая региональная и муниципальная системы преференций для резидентов Арктической зоны Российской Федерации. Это также будет способствовать формированию инвестиционного роста в прогнозном периоде, новый цикл которого в регионе запущен в 2020 году.

В прогнозном периоде предполагается завершение ряда крупных инвестиционных проектов: программы реконфигурации производства Кольской ГМК, проекта по созданию Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений (ООО «НОВАТЭК – Мурманск»), строительства железнодорожной ветки Выходной – Лавна и терминала по перевалке угля на западном берегу Кольского залива в рамках проекта комплексного развития Мурманского транспортного узла и других. В стадии реализации будет находиться ряд инвестпроектов в горно-металлургическом и судоремонтном комплексах, создание перевалочных мощностей, морского перегрузочного комплекса СПГ, проект по строительству ветропарка «Кольская ВЭС», инфраструктурные проекты в электроэнергетике, проекты по уходу от мазутозависимости, в том числе по автономной газификации региона.

Также будет реализован комплекс мероприятий по благоустройству городов и поселков региона, приведению в нормативное состояние автомобильных дорог, реконструкции аэропортового комплекса Мурманска, строительству и модернизации объектов социальной сферы.

В результате в 2021-2023 годах среднегодовой темп роста инвестиций может составить 103,5%.

Кроме того, в трёхлетнем периоде прогнозируется укрепление наметившегося в 2020 году положительного тренда по росту продолжительности жизни, рождаемости, снижению смертности и замедлению оттока населения из региона.

Данные прогнозные параметры будут актуализированы в октябре текущего года в процессе разработки уточненного прогноза, который ежегодно одобряется правительством Мурманской области и представляется в Мурманскую областную Думу в составе материалов с проектом областного бюджета на очередной финансовый год и плановый период.