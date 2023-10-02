В ближайшие выходные пройдут мероприятия, посвящённые Дню рождения города-героя Мурманска

В день празднования 107-летия Мурманска в свой первый рейс по дорогам города-героя отправятся 30 новых троллейбусов. Об этом сегодня на оперативном совещании в правительстве Мурманской области сообщил губернатор Андрей Чибис.

«В эти выходные пройдут мероприятия, посвящённые Дню рождения города-героя Мурманска. Мы будем отмечать 107-летие. В день празднования в свой первый рейс отправятся 30 новых троллейбусов, которые были закуплены для Мурманска. Увидеть часть из них можно будет на проспекте Ленина», – сказал глава региона.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, в субботу, 7 октября, на улице Воровского будет открыта ярмарка «На севере – вкусно!», а в разных локациях будут организованы интерактивные площадки.

Подробнее о том, как город будет отмечать праздник, рассказал глава администрации Мурманска Юрий Сердечкин.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/