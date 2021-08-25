В ближайшие выходные в Мончегорске пройдёт фестиваль нордической культуры «Imandra Viking Fest»

28 и 29 августа в Мончегорске пройдёт Международный семейный фестиваль в формате походного лагеря викингов «Imandra Viking Fest». Уже в третий раз мероприятие соберёт на своих площадках любителей скандинавской культуры.

Обширная двухдневная программа фестиваля в этом году предлагает развлечения для северян всех возрастов, обучающие мастер-классы, тематический фудкорт и ярмарку мастеров. Гости увидят походный лагерь викингов и ремесленные мастерские, в которых научатся изготовлению доспехов, игре на этнических барабанах, ткачеству, работе по дереву и другим традиционным занятиям викингов. На фестивале будет работать зона сражений, где все желающие смогут попробовать свои силы в сражениях на мечах, стрельбе из лука, метании копий и борьбе на щитах. Для самых маленьких посетителей будет работать зона юных викингов с квестами, театральными представлениями и тематическими мастер-классами.

В первый день гостей фестиваля ждет яркая церемония открытия, шествие и конкурс костюмов, а также выступления рок-групп. Второй день фестиваля запомнится сражением викингов, тематическим флешмобом, а также концертами коллективов «Nomans Land» и «Кипелов».

Организатор фестиваля – Агентство развития Мончегорска. Мероприятие проходит при поддержке «Норникеля» и администрации Мончегорска. Как сообщает региональное Министерство культуры, подробная программа и условия посещения опубликованы на сайте организатора и в официальной группе фестиваля в социальной сети «ВКонтакте».