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Мурманская область. Арктика (16+)22.08.23 13:30

В блоке «Здравоохранение» большинство сообщений граждан касалось вопросов, связанных с записью на приём к врачу - ЦУР

За последнюю неделю Центр управления регионом Мурманской области зафиксировал 1362 сообщения, оставленных пользователями в социальных сетях, на порталах «Наш Север» и «Госуслуги». Об этом сообщил на оперативном совещании областного правительства руководитель ЦУР Артём Марышев.

На первое место по количеству сообщений вышел блок «ЖКХ», преимущественно сообщения касались отсутствия горячей воды. На эту проблему чаще всего жаловались жители Мурманска, Североморска и ЗАТО Александровск. В большинстве случаев отсутствие горячей воды связано с проведением ремонтных работ.

В блоке «Благоустройство» поступило больше всего вопросов, касающихся благоустройства и уборки придомовых территорий. В конце недели активно разошлись публикации о подтоплении улиц Североморска во время сильных дождей. Администрация проинформировала, что произошло кратковременное переполнение приемных труб, работы по очистке ливневых канализаций оперативно проведены. В комментариях жители обратили внимание муниципальных властей, что на территории Авиагородка дренажные канавы не прочищались уже год. Специалисты ЦУР рекомендуют администрациям проинформировать население о графике прочистки ливневок и дренажных канав, на официальных страницах предоставлять жителям информацию об отработке сообщений в формате «было/стало».

На прошлом оперативном совещании поднимался вопрос по срокам отработки сообщений, касающихся покоса борщевика. За последние две недели количество обращений по этому поводу снизилось более чем в два раза. Но, как сообщил Артём Марышев, из 24 сообщений решено только четыре, остальные находятся в работе, или жители получили разъяснения по своим обращениям. Первый заместитель губернатора Мурманской области Оксана Демченко отметила, что недопустимо затягивать решение вопроса.

«Сообщения по борщевику должны быстрее отрабатываться. Давайте, пожалуйста, ускоряйтесь, чтобы такие сообщения отрабатывались в один-два дня максимум», - прокомментировала Оксана Демченко.

В блоке «Здравоохранение» большинство сообщений касалось вопросов, связанных с записью на приём к врачу. ЦУР на прошлой неделе также фиксировал сообщения пользователей портала госуслуг, которые касались проблем со скачиваем электронных медицинских документов. Эти проблемы были связаны с настройками безопасности при передаче данных лечебными учреждениями.

Фото: https://gov-murman.ru

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