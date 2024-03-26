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Мурманская область. Арктика (16+)26.03.24 15:00

В блоке «ЖКХ» жители региона активнее всего обращались по вопросам, связанным с низкой температурой воздуха в квартирах

На минувшей неделе Центр управления регионом Мурманской области зафиксировал 985 сообщений, оставленных пользователями социальных сетей, а также портала «Госуслуги». Отработано 881. Об этом сообщил вчера на оперативном совещании областного правительства руководитель ЦУР Артём Марышев.

«Продолжают встречаться длительные сроки отработки обращений граждан. Например, 22 марта мурманчане сообщили, что во дворе между домами №№49 и 51 по проспекту Героев-североморцев и задним двором на улице Гаджиева, 2/47 не вывозятся сугробы. При повышении температуры воздуха это может вызвать подтопление территории. Администрация пообещала решить проблему только к 5 апреля», — рассказал Артём Марышев.

В блоке «ЖКХ» жители активнее всего обращались по вопросам, связанным с низкой температурой воздуха в квартирах. Наибольшее число сообщений поступило из ЗАТО город Североморск, где 22 марта из-за проведения плановых ремонтных работ на сетях было отключено отопление и горячее водоснабжение в ряде домов. Работы завершены тем же вечером, подача теплоресурса восстановлена. Жители также просили администрацию предупреждать о проведении работ заблаговременно.

Также отмечено снижение количества сигналов от жителей Североморска в сравнении с прошлой неделей более чем в 4 раза.

В блоке «Благоустройство» жители сигнализировали о необходимости расчистки дворов от снега. Вопросы касались вывоза складированного снега с придомовых территорий.

В блоке «Здравоохранение» граждане задавали уточняющие вопросы по программе витаминизации населения. Жителям предоставлена вся необходимая информация о режиме работы и адресах пунктов витаминизации на территории муниципалитетов.

Одной из основных тем обращений жителей в блоке «Дороги» стала расчистка тротуаров от снега и обработка их противогололедными материалами. Основная масса сигналов отработана, остальные — на контроле у администраций муниципальных образований.

В блоке «Социальное обслуживание и защита» жители Североморска сообщили об отмене вечерних рейсов детского автобуса, который привозил детей в детский сад №41 посёлка Щукозеро. В администрации ЗАТО пояснили, что из-за ремонта автобусов отсутствует техническая возможность осуществлять вечерний подвоз детей из Североморска в детский сад посёлка. В качестве решения проблемы было предложено временно предоставить детям места в детских садах ЗАТО город Североморск.

«Просьба с родителями детей этот вопрос проработать, чтобы у них был выбор, как поступить в данной ситуации», — заключил губернатор Андрей Чибис.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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