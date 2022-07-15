В больницах и поликлиниках Мурманской области тестируют единую телефонную сеть

Записаться на приём к врачу в Мурманской области станет проще. После поручения главы региона Андрея Чибиса лечебные учреждения и контакт-центр объединили в единую телефонную сеть.

«Значительное количество жалоб и обращений от мурманчан поступает именно из-за невозможности дозвониться до поликлиники, записаться на приём к специалисту. Я попросил коллег из Минцифры совместно с Минздравом проработать новую систему», – сообщил губернатор.

За основу нового проекта взят опыт работы колл-центра по теме распространения коронавируса. Об этом руководителю сообщила заместитель губернатора – министр цифрового развития Мурманской области Александра Никипелова.

«В качестве решения проблемы мы предложили создать единое коммуникационное пространство, включить операторов контакт-центра в приёмку и обработку звонков, а часть типовых вопросов передать роботу-помощнику Юлии. Так, за прошлый год в рамках работы системы «122» принято более 70 тысяч звонков, причём среднее время ожидания – одна минута. В том числе такая скорость ответа связана с тем, что на федеральном уровне были установлены достаточно жёсткие нормативы», – объяснила министр.

Постоянная доступность линии обеспечивается за счёт большого количества единовременно работающих каналов, а каждое медучреждение региона в итоге получит доступ к виртуальному контакт-центру, при этом сохранив свой привычный телефонный номер.

«Если человеку удобно обращаться по привычному номеру телефона, то здесь всё сохранилось как есть. Если же обратившегося интересует вопрос записи к врачу или на его звонок не отвечают более трёх минут, то звонок будет автоматически переадресован в колл-центр региона, где уже оператор запишет человека к специалисту», – рассказала Александра Никипелова.

В настоящий момент проект запущен в тестовом режиме и к нему подключены основные больницы и полклиники Мурманской области – 22 лечебных учреждения.

«Объём звонков очень большой – за две недели поступило свыше 31 тысячи вызовов. Теперь мы видим всю статистику по обращениям, специалистами сейчас обработано более 75% вызовов. Думаю, что следующая неделя ещё нужна нам на тестовую эксплуатацию, после чего будет введён единый номер «горячей линии» здравоохранения», – сообщила заместитель губернатора – министр цифрового развития Мурманской области.

Как сообщает Министерство цифрового развития Мурманской области, записаться к врачу в регионе можно не только по телефону, но и через портал «Госуслуги», войдя на сайте в «личный кабинет», а также через портал https://reg.polarmed.ru/.