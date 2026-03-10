В большинстве гражданских отраслей промышленности страны наблюдается стагнация, а прибыльность предприятий быстро сокращается

Экономическая ситуация в России остаётся напряженной. После краткого скачка в начале января инфляция вновь начала замедляться. Тогда рост цен ускорился из-за переноса НДС и повышения части тарифов. По оценке Минэкономразвития, в начале марта годовой показатель составил около 5,7%.

Как пишут «Известия», сдерживать цены помогают слабый спрос и укрепление рубля. Сильная валюта снижает доходы бюджета и экспортёров, однако одновременно охлаждает стоимость товаров, говорится в последнем анализе макроэкономических тенденций Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП). На рынках промышленной продукции также фиксируется новый виток снижения цен. Это связано с влиянием крепкого рубля на импорт, санкционным дисконтом и трудностями со сбытом, отмечают авторы обзора.

При этом экономическая динамика остаётся слабой: в большинстве гражданских отраслей промышленности наблюдается стагнация, а прибыльность предприятий быстро сокращается, подчеркнули аналитики центра. Одновременно растёт разрыв между доходностью бизнеса и процентными ставками, а инвестиционная активность снижается — прежде всего в сегменте машин и оборудования.

По данным Минэка России, в январе 2026-го ВВП сократился на 2,1% в годовом выражении после роста на 1,9% в декабре. В конце 2025-го экономика временно ускорилась из-за всплеска спроса на товары перед повышением утильсбора и НДС. Однако этот эффект оказался разовым и в начале года сменился обратной динамикой.

Макрофинансовая политика при этом остаётся жёсткой: бюджет изымает средства из экономики (в частности, через налоговые изменения), а процентные ставки сохраняются высокими. По оценке ЦМАКП, такая комбинация может усилить риск затяжной стагнации. При этом укрепление рубля помогает сдерживать инфляцию, но одновременно ослабляет стимулы для инвестиций и ограничивает долгосрочный потенциал роста экономики.

В ЦБ, однако, считают сценарий стагфляции маловероятным. Там сообщили «Известиям», что экономика будет расти, а инфляция постепенно снизится до целевого уровня в 4%. В 2026-м ВВП может увеличиться на 0,5–1,5%, а в 2027-м и далее — на 1,5–2,5% в год, ожидают в Банке России. При этом устойчивая инфляция, по оценке регулятора, сложится вблизи 4% уже во второй половине 2026-го.