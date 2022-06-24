О размере зарплаты своего руководителя сегодня знает меньшее число россиян, чем 6 лет назад, снижается и осведомленность о зарплате коллег. Впрочем, интерес к такой информации тоже падает. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие менеджеры по персоналу и трудоустроенные представители экономически активного населения из всех округов страны.

В большинстве российских компаний зарплата сотрудников — это закрытая информация: 81% работодателей считает разумным не разглашать сведения такого рода. Напротив, в каждой пятой организации уровень заработной платы не является тайной — чаще всего речь идёт о бюджетных учреждениях. За 6 лет компаний, где сведения о размере заработка являются конфиденциальными, стало больше.

Тем не менее, большинству работающих россиян зарплата коллег всё же известна: о том, что они в курсе трудовых доходов всех работников организации-работодателя, рассказали 29% опрошенных, только некоторых — 48%. Лишь 23% не знают, какую зарплату получают их коллеги. По мнению опрошенных, сохранить такую информацию в тайне невозможно: многие сотрудники общаются неформально.

Зарплата руководителя — тоже для многих не секрет: о том, что они в курсе доходов начальника, сообщили 30% работающих россиян, тогда как 70% опрошенных об этом не осведомлены.

Тех, кто владеет информацией о зарплатах всех коллег и руководства, больше среди мужчин, чем среди женщин. О том, сколько зарабатывают сослуживцы и начальник, чаще других известно опрошенным с доходом свыше 80 тысяч рублей в месяц. При этом информированность россиян в этом вопросе снижается.

Впрочем, потребность в такого рода информации уменьшается. Сегодня знать о заработках коллег хотел бы только каждый шестой опрошенный (16%), руководства компании — каждый третий (33%), тогда как ещё год назад интересующихся этими данными было больше — 24% и 44% соответственно. За 6 лет проявлять интерес к зарплате коллег и начальства россияне стали реже: «У каждого своя нагрузка и зона ответственности»; «Меня не интересуют чужие зарплаты. Меня волнуют только мои личные доходы».