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Мурманская область. Арктика (16+)24.01.23 10:15

В большинстве случаев на поиск работы северянам требуется от одного до трёх месяцев

На оперативном совещании правительства Мурманской области министр труда и социального развития Сергей Мякишев вчера рассказал о ситуации на рынке труда региона по итогам 2022 года, а также запланированных мероприятиях по повышению занятости северян.

По состоянию на 1 января в Мурманской области состоит на учёте 3454 безработных гражданина, среди них 41% не имеет профессионального образования, почти половина – ранее работали и уволились с последнего места работы по собственному желанию. Средний возраст обратившихся в кадровые центры региона составляет примерно 37 лет.

«В большинстве случаев на поиск работы северянам требуется от одного до трёх месяцев. На текущий момент банк вакансий в Мурманской области насчитывает более 23 тысяч предложений», – пояснил Сергей Мякишев.

В ходе доклада глава профильного ведомства обратил внимание на то, что потребность в трудовых ресурсах наиболее велика в строительстве, на обрабатывающих производствах и предприятиях судоремонта. При этом квалифицированные рабочие и специалисты среднего звена в 1,5 раза более востребованы, нежели работники с высшим образованием.

Подводя итоги работы в 2022 году, министр труда и социального развития отметил, что 62,2 тысячи человек обратились в центры занятости региона за оказанием различных услуг, в том числе за содействием в поиске работы, направлением на обучение новым компетенциям и профессиям, социально-психологической помощью и открытии собственного дела. Более 55% обратившихся за содействием в поиске работы – 16,2 тысячи северян – были трудоустроены.

«Так как 41% ищущих работу не имеют профессионального образования, служба занятости уделяет особое внимание профессиональной подготовке, обучению смежным профессиям и повышению квалификации безработных северян. В 2022 году на эти цели было направлено 16 млн рублей, что позволило более 1,4 тысячи заявителей освоить новые профессии и получить дополнительные компетенции», – подчеркнул Сергей Мякишев.

Еще одно важное направление работы министерства труда и социального развития – профессиональная ориентация молодёжи на получение востребованных в регионе профессий на основе ежегодного прогноза актуальной ситуации на рынке труда. В 2022 году в мероприятиях центров занятости, которые помогают выстроить образовательный и карьерный вектор в Мурманской области, приняли участие 20 тысяч молодых северян.

Наряду с федеральными программами, направленными на содействие занятости населения, в Мурманской области уже несколько лет успешно реализуется проект «Работа рядом» для студентов, безработных и несовершеннолетних граждан. Организация временных общественно полезных работ, в том числе для заполярных студентов и школьников в каникулярный период, является одним из приоритетных направлений регионального стратегического плана «На Севере – жить», реализуемого по поручению губернатора Андрея Чибиса.

«В 2022 году проект «Работа рядом» позволил создать 5,6 тысяч рабочих мест, на которые трудоустроено более 7,5 тысячи человек, в том числе более 6,3 тысячи подростков. Это на 30% больше, чем в 2021 году. На выплату заработной платы северянам, участвующим во временных общественно полезных работах, было направлено более 142 млн рублей из областного бюджета. В 2023 году проект будет продолжен», – прокомментировал министр труда и социального развития.

Как сообщает региональное Министерство труда и социального развития, в своём докладе Сергей Мякишев представил результаты комплексной работы по снижению числа безработных граждан в Мурманской области, реализуемой по поручению главы региона. Благодаря составлению оптимальной для каждого муниципалитета дорожной карты мероприятий с учетом социально-экономических особенностей территорий и структуры безработицы, а также выстраиванию эффективных механизмов взаимодействия центров занятости c учреждениями и соискателями, снизился уровень регистрируемой безработицы в регионе. Самые высокие темпы – более 35% – отмечены в ЗАТО Видяево (60%), ЗАТО г. Североморск (50%), Кандалакшском районе (46%), в Ковдорском муниципальном округе (44%), ЗАТО г. Заозерск (40%), ЗАТО Александровск (38%), в Ловозерском районе (37%) и Полярных Зорях (35%).

«Уровень зарегистрированной безработицы в Мурманской области в конце декабря 2022 года составил 0,8 %. Региональная служба занятости продолжит реализовывать различные мероприятия, направленные на обеспечение позитивной динамики и в 2023 году. Основная цель – снизить уровень регистрируемой безработицы на 10% к среднероссийскому показателю», – подытожил глава профильного ведомства.

 

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