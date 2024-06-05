В «Большом арктическом субботнике» в Териберке приняли участие более 300 северян

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, в Териберке состоялся ежегодный «Большой арктический субботник». Корпоративные волонтёры и жители Мурманской области собрались в природном парке и на побережье села, собрав более 700 строительных мешков мусора.

«Радует, что многие семьи взяли с собой детей, так родители собственным примером учат ребят бережному отношению к природе. Особая благодарность – компаниям, организовавшим для своих сотрудников трансфер: в Териберку приехали корпоративные волонтёры более 10 предприятий. Самая большая делегация волонтеров – от компании «Олкон», которая обеспечила мероприятию финансовую и организационную поддержку», – отметил Дмитрий Банников, заместитель министра природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Мурманской области.

С приветственным словом к участникам «Большого арктического субботника» обратились генеральный директор АО «Олкон» Николай Селезнев и руководитель Единого волонтёрского центра Мурманской области Евгения Чибис. Вместе с Евгенией Владимировной в Териберку приехали ребята из Мурманского центра социальной помощи семье и детям. И они не только добросовестно наполнили найденным мусором несколько мешков, но ещё и подарили участникам субботника зажигательный танец.

Самых активных корпоративных волонтёров заместитель министра Дмитрий Банников награди благодарственными письмами от регионального Минприроды.

Как сообщает региональное Министерство природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства, всего в субботнике приняли участие более 300 северян. На каждом участке уборки была установлена магнитная доска, на которой волонтёры записывали свои результаты, состязаясь за звание «Герой труда». Также были выбраны победители в номинациях «Экосемья», «Юный помощник» и «Самая необычная находка». Памятным подарком для всех стала интерактивная открытка с «оживающими» видами природного парка, а для самых маленьких участников были предназначены леденцы с логотипом субботника и китами.

Фото: https://vk.com/murport51?z=photo-149919532_457254986%2Fwall-149919532_3932