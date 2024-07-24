«В большой семье лавка не пуста»: в Умбе появилось произведение деревянного зодчества

Сергей Иванович Волов, народный мастер РФ из города Сортавала и участник Межрегионального праздника плотницкого искусства, подарил для жителей Умбы скамейку «В большой семье лавка не пуста», созданную своими руками.

Теперь произведение деревянного зодчества украшает берег Белого моря и служит точкой притяжения для приятного отдыха.

Как сообщает Мурманский областной художественный музей, Сергей Иванович в родном городе, у подножия Часовенной горы, в 2017 году построил и открыл частный природно-этнографический музей дерева «У мастера».

Напомним, что Межрегиональный праздник плотницкого искусства прошёл 12 июня в городе Мурманск, в день Государственного праздника - Дня России, где организаторами выступил Мурманский областной художественный музей.

Фотографией с музеем поделилась семья Меньших из Североморска, участники Всероссийского конкурса «Семья года – 2024». Супруги Андрей и Мария воспитывают четверых сыновей. Родители, бабушки и дедушки, прабабушки и прадедушки обоих супругов – поморы.

Жители Умбы благодарят мастера и отмечают большой спрос сделать памятные фотографии рядом с необычной скамейкой.

Фото: https://vk.com/murmanskmuseum?z=photo-11742142_457266056%2Fwall-11742142_22121