В борьбе за лидерство: в Мурманске прошёл очередной хоккейный матч

Со 2 декабря в городе-герое проходят игры в рамках ежегодного турнира города Мурманска по хоккею среди мужских команд. Он проходит в формате кругового соперничества, что даёт участникам возможность встретиться на ледовой арене с каждым из соперников несколько раз.

Традиционно хоккейные матчи, организованные в рамках турнира, собирают преданных и энергичных болельщиков-мурманчан, а команды-участницы демонстрируют высокий уровень ведения игры, сочетая опыт ветеранов спорта и энергию молодых талантов.

Одна из игр в рамках турнира прошла накануне. Команды комплексной спортивной школы олимпийского резерва и «Динамо» проявили дисциплину и терпение в обороне, показав красивую игру, слаженность действий, тактику, умение перестраиваться. Победу одержала команда «Динамо» со счетом 6:5.

Соревнования продлятся до 28 апреля 2026 года на ледовой арене спортивного комплекса «Метеор». В этом сезоне за право называться лучшими также будут бороться команды: «Арсенал», «Ледокол» и «Торговый порт».

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=31604&page=1