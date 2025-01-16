В борьбе за золотую медаль северянка Ксения Коржова превзошла порядка 20 соперниц из других регионов России

Спортсменка из Мурманской области Ксения Коржова стала победителем третьего этапа Кубка России по конькобежному спорту, проходящего в Челябинске.

Представительница Кольского Заполярья стала лучшей на дистанции 3000 метров с результатом 4:09.35. В борьбе за золотую медаль северянка превзошла порядка 20 соперниц из других регионов России. Тренер победительницы – Наталья Зыкина.

Как сообщает Министерство спорта Мурманской области, в нынешнем сезоне в активе у воспитанницы оленегорской спортивной школы «Олимп» также имеются три медали чемпионата России (два «золота», одно «серебро»), две серебряные медали Кубка России и золотые медали, завоёванные на Кубке Коломенского Кремля, а также на соревнованиях памяти Бориса Ивановича Шавырина.

Фото (РЦСП по конькобежному спорту им. Л.П. Скобликовой): https://gov-murman.ru/info/news/