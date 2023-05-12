Грузооборот морских портов Арктического бассейна увеличился на 3,4%Большинство северян предпочитают хранить и копить деньги в национальной валюте
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)12.05.23 12:00

«В бой идут одни старики», или Мурманские работодатели заинтересовались работниками 50 лет и старше

По данным Росстата, за 2022 год количество работников моложе 35 лет сократилось на 1,3 млн человек. Это происходит на фоне высокого спроса на персонал и общего дефицита кадров. Сложившаяся ситуация провоцирует структурный сдвиг на российском рынке труда...

Служба исследований hh.ru, крупнейшей платформы онлайн-рекрутинга в России, проанализировала приглашения на вакансии и выяснила, как за последний год изменилось отношение работодателей Мурманской области к соискателям старшего возраста.

Чаще всего мурманские работодатели приглашают на собеседования соискателей в возрасте от 19 до 30 лет – на них приходится 45% от всех приглашений на работу и собеседования в начале 2023 года. Вторая по популярности у работодателей категория – это соискатели в возрасте от 31 года до 40 лет (33% офферов от работодателей для местных соискателей). На соискателей от 41 года до 50 лет приходится 15% приглашений. Ещё 3% приглашений были отправлены соискателям 14-18 лет, и наконец 4% приглашений на работу мурманские компании выслали соискателям от 51 года и старше.

При этом интересно, если сравнить 2023 и 2022 год, то становится очевидным возрастающий интерес местных работодателей к соискателям более старшего возраста. Так, количество приглашений, направленных местным соискателям в возрасте 41-50 лет, выросло на 26%, а соискателям старше 50 лет – на 47% (наглядно на диаграмме).

«С чем связан такой серьёзный рост спроса у бизнеса на возрастных работников? Главная причина – в «вымывании» с рынка труда молодых россиян на фоне демографического старения и эмиграции. По данным Росстата, за 2022 год количество работников моложе 35 лет сократилось на 1,3 млн человек. Это происходит на фоне высокого спроса на персонал и общего дефицита кадров. Сложившаяся ситуация провоцирует структурный сдвиг на российском рынке труда: работодатели, ранее более лояльные к молодым специалистам, будут активно обращаться к соискателям старше 50 лет», - комментирует Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru СЗФО.

 

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Каждый третий опрошенный мурманчанин работает не по специальности
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2022 ГОДМурманский морской торговый порт: ИТОГИ ГОДАМурманская областная Дума: «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ВСТРЕЧИ»
-

Последние комментарии

Лариса
10.05.23 21:59
Не постесняется влезть в вашу жизнь и вынести ваши проблемы на всеобщее обозрение. Не доверяйте ей.
Комментарий к новости:Не судить людей раньше времени – главная установка в работе психолога Ирины Громовой
Лидия
10.05.23 15:00
Правильно. Коммунист должен жить интересами трудящихся, понимать их проблемы, а не игнорировать их.
Комментарий к новости:У коммунистов маленькая победа
Светлана
02.05.23 12:54
Александра! Я тронута тем, что вы вспомнили обо мне. Ну, вы не знаете историю договора между тренером Гисмеевым и психологом Кравченко С.И. 10 лет назад, когда речь шла о том, что первый идет на выб
Комментарий к новости:СВОИМИ СЛОВАМИ: В политике Гисмеева всегда держали за дурочка
-Правовая консультация (18+)Почему аванс за май будет меньше, чем в другие месяцы? Ответ знает юрист «SuperJob»
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
123456789101112131415161718192021222324252627282930311234
-Скоро в эфире14:00Мультфильмы (0+/6+)14:30Новости. Информационная программа (12+)15:00«Великая война». Документальный фильм (12+)
-PRO Деньги (16+)Большинство северян предпочитают хранить и копить деньги в национальной валюте-PRO Валюту (16+)Цены на нефть снижаются, курс рубля падает, реагируя на негатив на биржевых и нефтяных площадках-PRO Энергетику (18+)Перспективное планирование работы Кольской энергосистемы продолжается с учётом новых потребностей крупных производств-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 12 мая-PRO Нефть и газ (18+)Значительное снижение объёмов перевозки нефти и нефтепродуктов в январе-марте 2023 года ОЖД перекрывает другими грузами-PRO Законы (18+)В России начали действовать новые штрафы
-

Наш регион-51

© 2009 - 2023
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика