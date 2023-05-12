«В бой идут одни старики», или Мурманские работодатели заинтересовались работниками 50 лет и старше

По данным Росстата, за 2022 год количество работников моложе 35 лет сократилось на 1,3 млн человек. Это происходит на фоне высокого спроса на персонал и общего дефицита кадров. Сложившаяся ситуация провоцирует структурный сдвиг на российском рынке труда...

Служба исследований hh.ru, крупнейшей платформы онлайн-рекрутинга в России, проанализировала приглашения на вакансии и выяснила, как за последний год изменилось отношение работодателей Мурманской области к соискателям старшего возраста.

Чаще всего мурманские работодатели приглашают на собеседования соискателей в возрасте от 19 до 30 лет – на них приходится 45% от всех приглашений на работу и собеседования в начале 2023 года. Вторая по популярности у работодателей категория – это соискатели в возрасте от 31 года до 40 лет (33% офферов от работодателей для местных соискателей). На соискателей от 41 года до 50 лет приходится 15% приглашений. Ещё 3% приглашений были отправлены соискателям 14-18 лет, и наконец 4% приглашений на работу мурманские компании выслали соискателям от 51 года и старше.

При этом интересно, если сравнить 2023 и 2022 год, то становится очевидным возрастающий интерес местных работодателей к соискателям более старшего возраста. Так, количество приглашений, направленных местным соискателям в возрасте 41-50 лет, выросло на 26%, а соискателям старше 50 лет – на 47% (наглядно на диаграмме).

«С чем связан такой серьёзный рост спроса у бизнеса на возрастных работников? Главная причина – в «вымывании» с рынка труда молодых россиян на фоне демографического старения и эмиграции. По данным Росстата, за 2022 год количество работников моложе 35 лет сократилось на 1,3 млн человек. Это происходит на фоне высокого спроса на персонал и общего дефицита кадров. Сложившаяся ситуация провоцирует структурный сдвиг на российском рынке труда: работодатели, ранее более лояльные к молодым специалистам, будут активно обращаться к соискателям старше 50 лет», - комментирует Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru СЗФО.