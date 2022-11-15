В бригаде морской пехоты Северного флота проходят занятия по воздушно-десантной подготовке

Военнослужащие десантно-штурмовых подразделений бригады морской пехоты Северного флота продолжают выполнять программу по воздушно-десантной подготовке.

Прыжки выполняются в Мурманской области над территорией военных полигонов с борта вертолёта Ми-8 армии ВВС и ПВО Северного флота. Морские пехотинцы совершают прыжки в различном диапазоне высот.

В ходе проведения практических тренировок по воздушно-десантной подготовке военнослужащие отрабатывают практические навыки десантирования приземления на ограниченные площадки, в простых и сложных метеорологических условиях, в различное время года и на различную местность.

Для отработки практических навыков используются парашютные системы Д-6, Д-10 предназначенные для массового десантирования, парашютные системы специального назначения «Арбалет-1» и «Арбалет-2» предназначенные для десантирования групп специального назначения.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, выполнению практических прыжков с парашютом предшествовала серьезная подготовка военнослужащих десантно-штурмовых подразделений морской пехоты на наземных тренажерах. С началом учебного периода обучения военнослужащие изучили характеристики, конструкции и порядок укладки парашюта. Практические элементы выхода из самолёта и вертолёта, а также элемент приземления они отработали на универсальном парашютном наземном тренажере.

Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12445346@egNews