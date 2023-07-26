В бригаде морской пехоты Северного флота провели практическое занятие по вождению автомобильной техники

Морские пехотинцы выполнили вождение бронетранспортеров и автомобилей высокой проходимости. Занятия прошли на одном из полигонов соединения морской пехоты Северного флота, где в равной степени представлены особенности рельефа местности в Кольском Заполярье: редколесье, овраги, скопления валунов и тому подобные естественные преграды.

Для усложнения выполнения упражнений учебный маршрут оборудован препятствиями: колейным мостом, рвом, противотанковыми ежами, имитирующими проезд в ограниченном пространстве.

Подобные занятия развивают у военнослужащих внимание и концентрацию, а также позволяют выработать необходимые умения эксплуатации боевых машин в экстремальных условиях Арктики, сообщает пресс-служба Северного флота.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12473839@egNews