В бригаде морской пехоты Северного флота с военными медиками состоялись занятия по тактико-специальной подготовке

На военном полигоне в районе поселка Спутник Мурманской области в преддверии Международного женского дня с личным составом медицинской службы бригады морской пехоты Северного флота было проведено занятие по тактико-специальной подготовке.

Военные медики отработали оказание первой и доврачебной медицинской помощи военнослужащим, развертывание и организацию работы медицинской роты, а также эвакуацию раненых военнослужащих с поля боя и погрузку их на санитарный транспорт.

Девушки продемонстрировали практические навыки по розыску раненых во время боестолкновения и отработали способы передвижения в зависимости от боевой обстановки.

На полигоне медики морской пехоты показали развертывание и оборудование функциональных подразделений, выполнение персоналом своих функциональных обязанностей при работе в условиях современного боя в медицинской роте.

Как сообщает пресс-служба СФ, тренировка прошла в традиционно суровых условиях Крайнего Севера при морозе и глубоком снежном покрове с применением двухзвенных вездеходов, оборудованных как эвакуационные медицинские машины.

По оценке командования все военнослужащие-женщины успешно справились с поставленными задачами, выполнив специальные нормативы наравне с мужчинами.

Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12412055@egNews