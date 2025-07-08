В будущем 24-километровая тропа свяжет семь озёр Мурманска

В Мурманске 7 июля, в День архитектора, который отмечается в России в первый раз, состоялось первое заседание расширенного областного архитектурно-градостроительного совета. Глава Мурманской области Андрей Чибис и участники заседания вчера обсудили проект комплексного благоустройства прогулочно-рекреационного маршрута с благоустройством набережных семи озёр в Мурманске, а также представили инициативы по развитию туристических и спортивных объектов.

Открывая заседание, губернатор Андрей Чибис подчеркнул, что создание архитектурно-градостроительного совета в регионе – важный шаг на пути формирования комфортной и качественной городской среды в соответствии с современными стандартами и запросами жителей.

«Для нас важно всё, что касается городской среды, интересных проектов, архитектуры. Важность Арктической зоны Российской Федерации в целом и Мурманской области в частности с учётом тех проектов и инициатив, которые у нас реализуются, конечно же, очевидна. И нам необходимы квалифицированные, трудоспособные специалисты, которые комплексно подойдут к организации городских пространств. Цель создания архитектурно-градостроительного совета – поиск решений, не просто красивых и оригинальных, но и функциональных с учётом нашего непростого климата. И эта инициатива точно будет полезна. Огромная благодарность всем, кто присоединился», – сказал губернатор Андрей Чибис.

Задачей архитектурно-градостроительного совета является обеспечение практической реализации единой градостроительной политики региона. А это значит, что разработка рекомендаций для ключевых объектов Мурманской области, архитектурно-планировочные, объёмно-пространственные и цветовые решения будут приниматься консолидировано в контуре совещательного органа.

Работа совета будет вестись в рамках реализации плана «На Севере – жить!» и мастер-планов опорных населённых пунктов Арктической зоны России, которые были поддержаны президентом Владимиром Путиным на Международном арктическом форуме в Мурманске в марте 2025 года.

В состав архитектурно-градостроительного совета вошли 25 экспертов – представители профессионального архитектурного сообщества, исполнительных органов Мурманской области, общественных организаций, бизнес-сообщества, а также практикующие эксперты в области архитектуры и градостроительства, в том числе международного уровня.

«Один из основных вопросов повестки сегодня – это проект, связанный с тропой, которая свяжет между собой берег Кольского залива и семь озёр Мурманска. Этот проект был разработан в рамках мастер-плана Мурманской агломерации. Все мы знаем, что главное достояние Мурманска – это, конечно, природные территории, которые на сегодняшний день не вписаны в ландшафт города, и город, по сути, оторван от природной территории. Да, работа ведётся – благоустроено Семёновское озеро, часть территории возле Среднего озера, у Ледового озера есть небольшая набережная. Прогулочный рекреационный маршрут разработан как раз для того, что связать эти озёра. Эта идея в своё время была заложена в генеральные планы советского времени, ещё в 80-х годах. Но сейчас, с учётом застройки, этот маршрут был утерян. Мы хотим восстановить его и сделать его чуть больше, чуть шире, и дать возможность мурманчанам и гостям Мурманска выйти к водным объектам», – рассказала Ольга Вовк.

Общая предварительная протяжённость данной тропы составит 24 километра, а её реализация будет проходить в шесть этапов. Чтобы получить поддержку от Минстроя России на реализацию первой части работ, регион уже подал заявку на всероссийский конкурс создания лучших проектов городской среды.

«Помимо якорных проектов благоустройства, внимание архитектурно-градостроительного совета будет направлено на обновление внешнего вида жилых кварталов, или так называемого «серого пояса» Мурманска путём капитального ремонта фасадов зданий на улицах Папанина, Героев-североморцев и Кольском проспекте», – отметила министр градостроительства и благоустройства Мурманской области Элина Парамонова.

Она обратила внимание архитекторов на конкурс «Неочевидное. Арктика», стартующий в сентябре при поддержке Комиссии Государственного Совета по направлению «Северный морской путь и Арктика». Этот конкурс направлен на разработку инновационных решений при строительстве жилых, туристических и многофункциональных комплексов в экстремальных северных условиях. Проекты победителей будут рассматриваться применительно к перечню поручений Президента России Владимира Путина, данных по итогам Международного арктического форума. В рамках конкурса планируется разработка быстрых решений: зданий-трансформеров, способных при минимальной заводской доработке адаптироваться под необходимую функцию в сложных климатических условиях Крайнего Севера. Приём заявок на участие в конкурсе начнётся в сентябре и продлится до декабря текущего года.

На первом заседании также представлены разработанные членами совета инициативы по развитию туристических и спортивных объектов инфраструктуры.

«Как общественному деятелю мне очень важно получать достоверную и соответствующую аналитическую информацию из первых уст. Это поможет мне транслировать для своих подписчиков в том числе позицию создателей проектов. Постараюсь привнести в деятельность совета и что-то новое, представляя взгляд на те или иные инициативы, так сказать, снаружи», – рассказал блогер, создатель паблика «Мурманск: что есть и что будет?» Кирилл Бобров.

Одним из приглашённых экспертов в составе нового совета стал Юрий Шередега, руководитель проектно-консалтингового бюро «Sheredega Consulting», архитектор, социолог, член экспертных советов и рабочих групп Минстроя по формированию комфортной городской среды и созданию водно-зелёного каркаса, соавтор многочисленных мастер-планов территорий и исследований комплексных проектов развития городской среды по всей России.

«Мы сейчас много работаем с Мурманском, с Мурманской областью. И мне кажется, что то, что сейчас происходит с областью, это большой шаг вперёд с архитектурной точки зрения. Приглашаются профессионалы из других регионов, из столицы, из разных городов, которые смотрят по-другому, может быть, чуть более комплексно, и могут дать какие-то новые предложения. И здорово, что создан такой совет, состоящий из профессионалов и экспертов, которые могут всё это оценить, дать рекомендации для более профессиональной реализации проектов», – отметил Юрий Шередега.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/549962/#&gid=1&pid=21