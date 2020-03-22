Мурманская область. Арктика (16+)22.03.20 10:00
В бухте Баренцева моря пропал дайвер
Следователи мурманского следственного отдела на транспорте СК РФ возбудили уголовное дело, после того как при погружении в районе губы Амбарная Баренцева моря пропал дайвер, сообщила пресс-служба ведомства.
«По данным следствия, 21 марта около 15.00 при производстве погружения в районе губы Амбарная Баренцева моря посёлка Лиинахамари безвестно исчез мужчина 1974 года рождения. В настоящее время организованы поисковые мероприятия», - говорится в сообщении.
Мурманским следственным отделом на транспорте Северо-Западного следственного управления на транспорте СК РФ возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности при организации.
Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.
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Последние комментарии
Наталья
16.03.20 13:19
Хорошо икру красную кушала...
омега
16.03.20 02:40
если северянам пенсионный возраст не вернут, все просто сбегут с северов, потому что до пенсии дожить шансов не будет
Валерий Лысенко
14.03.20 12:20
Я родился и жил в этом славном поселке с 1941-1962 год. Он навсегда остался в моей памяти. Друзья детства, товарищи, многие рабочие завода, с которыми работал - я о них всегда помню.
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