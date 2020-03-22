В бухте Баренцева моря пропал дайвер

Следователи мурманского следственного отдела на транспорте СК РФ возбудили уголовное дело, после того как при погружении в районе губы Амбарная Баренцева моря пропал дайвер, сообщила пресс-служба ведомства.

«По данным следствия, 21 марта около 15.00 при производстве погружения в районе губы Амбарная Баренцева моря посёлка Лиинахамари безвестно исчез мужчина 1974 года рождения. В настоящее время организованы поисковые мероприятия», - говорится в сообщении.

Мурманским следственным отделом на транспорте Северо-Западного следственного управления на транспорте СК РФ возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности при организации.

Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.