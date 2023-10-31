В бюджете 2024 года предусмотрены значительные средства для уверенного развития Мурманской области и поддержки северян: в Думе состоялись рабочие встречи губернатора области с депутатами фракций регионального парламента

В Думе состоялись рабочие встречи Губернатора области Андрея Чибиса с депутатами фракций регионального парламента. В них приняли участие первый заместитель губернатора области Оксана Демченко, заместитель губернатора области Елена Дягилева.

В центре внимания был проект областного бюджета на 2024 год и на последующий двухлетний период.

Важнейшим приоритетом бюджета является социальная сфера, подчеркнул Андрей Чибис.

— Увеличивается доходная и расходная части бюджета, - отметил глава региона. – Вырастут инвестиции в образование, здравоохранение, транспорт. Средства будут направлены не только на содержание, но и обновление инфраструктуры. В планах – реконструкция онкодиспансера, строительство инфекционных корпусов в Мончегорске и Ковдоре, ремонт поликлиник, финансирование строительства новых школ и капитального ремонта действующих, спортивных объектов, восьми школ. С 1 января на 7,9 процента планируется индексация заработной платы бюджетникам, которые не попадают под Указы Президента РФ. Также предусмотрены средства на доведение МРОТ до размера, установленного президентом на 2024 год. В нашем северном регионе он будет значительно выше, чем в среднем по стране.

Говоря о проекте бюджета на следующий год, председатель областной Думы Сергей Дубовой отметил, что над ним шла предварительная совместная работа:

— Это позволило составить наиболее полное представление о проекте главного финансового закона. Уже сегодня мы видим позитивные изменения в нашем Арктическом регионе – реализация масштабных экономических проектов, привлечение новых инвесторов, благоустройство территорий и общественных пространств, укрепление материально-технической базы учреждений социальной сферы, – подчеркнул спикер Думы. – Рад отметить, что в следующем году развитие всех направлений жизнедеятельности области продолжится. Важно, что сохранена социальная направленность бюджета – свыше 60% расходов планируется на решение вопросов социального характера. Так, в два раза по сравнению с текущим годом вырастет финансирование «Арктической школы».

В целом, в бюджете предусмотрены значительные средства для уверенного развития Мурманской области и поддержки северян, что отметили в ходе встреч депутаты областного парламента.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/28823/