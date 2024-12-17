В бюджете 2025 года на поддержку участников СВО и их семей предусмотрено 900 млн рублей

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис вчера на оперативном совещании сообщил о мерах поддержки участников специальной военной операции (СВО) и их семей. В региональном бюджете на 2025 года на эти цели предусмотрено 900 миллионов рублей.

«В области действует 33 вида социальной помощи, включая меры поддержки для самих военнослужащих и их близких. Также напомню, что в этом году по Указу Президента России размер единовременной материальной помощи в случае заключения контракта с целью участия в СВО увеличен до 400 тысяч рублей», — подчеркнул Андрей Чибис.

Действующие в регионе меры поддержки охватывают не только участников СВО, но и их семьи. Это касается образования детей, чьи отцы защищают Родину, и улучшения жилищных условий. Так, от уплаты пени за услуги ЖКХ освобождены более тысячи семей, в приоритетном порядке более 100 человек получили 1,5 млн рублей — это повышенный объём субсидии — по программе «Свой дом в Арктике» на строительство и покупку дома.

«Важно, что узнать о мерах поддержки или получить консультацию по другим вопросам наши защитники и их семьи могут в режиме «одного окна» — в Центре поддержки семей мобилизованных граждан и участников СВО. За период работы этих центров приняты более 22 тысяч вопросов. И что особенно важно, коллеги, почти 100%, если быть точным 99,7%, решены. Остальные вопросы находятся на контроле и в стадии решения», — сказал глава региона, отметив, что к защитникам своей страны и семьям военнослужащих нужно относиться еще более внимательно.

Подробнее о региональных мерах поддержки для участников СВО и их семей рассказал министр труда и социального развития Мурманской области Сергей Мякишев.

Фото: https://vk.com/fond_zo_murman?z=photo-220884459_457242084%2Fwall-220884459_1746