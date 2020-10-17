В бывшем детском саду «Алёнушка» в Ковдоре создадут современный молодёжный центр

Современный молодёжный центр откроется в Ковдоре на базе бывшего детского сада «Алёнушка». Событие запланировано на весну 2021 года, а к концу нынешнего известный дизайн-завод «Flacon» представит проект будущего центра.

Для ремонта планируется выбрать концептуальное решение в соответствии с модными тенденциями, это позволит привлечь в пространство молодёжь.

На базе центра будут работать специалисты учреждений культуры Ковдорского района. Они расскажут ребятам о принципах здорового образа жизни, семейных ценностях, развитии межкультурных связей, а также о возможностях творческой самореализации. В центре будет установлена точка Wi-Fi и появится мультимедийное оборудование, сообщает региональное Министерство культуры.