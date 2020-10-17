Мурманская область. Арктика (16+)17.10.20 08:00
В бывшем детском саду «Алёнушка» в Ковдоре создадут современный молодёжный центр
Современный молодёжный центр откроется в Ковдоре на базе бывшего детского сада «Алёнушка». Событие запланировано на весну 2021 года, а к концу нынешнего известный дизайн-завод «Flacon» представит проект будущего центра.
Для ремонта планируется выбрать концептуальное решение в соответствии с модными тенденциями, это позволит привлечь в пространство молодёжь.
На базе центра будут работать специалисты учреждений культуры Ковдорского района. Они расскажут ребятам о принципах здорового образа жизни, семейных ценностях, развитии межкультурных связей, а также о возможностях творческой самореализации. В центре будет установлена точка Wi-Fi и появится мультимедийное оборудование, сообщает региональное Министерство культуры.
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Последние комментарии
Д.О. Вернер
17.10.20 00:16
Улов рыбы частный, а наука про рыбу бюджетная?
Д.О. Вернер.
15.10.20 21:46
У Вас политическая ошибка в заголовке! Правильно будет "В Мурманске почтили память воинов, отстоявших СОВЕТСКОЕ Заполярье в годы Великой Отечественной войны"
Vjhtvfy
15.10.20 11:43
Ну, рас*******ся Чибис! Всё-то у него прекрасно, чудесно и превосходно. Осень уже на улице - пора прекращать слащавые песни. * - купюры внесла редакция.
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