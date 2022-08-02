В целях очередной провокации в Днепропетровской области боевики украинских вооруженных формирований заминировали железнодорожный и автомобильный мосты через реку Волчья

Межведомственный координационный штаб Российской Федерации по гуманитарному реагированию во взаимодействии с уполномоченными федеральными органами исполнительной власти продолжает фиксировать факты преступных действий киевского режима в отношении мирных граждан, а также использования украинскими вооруженными формированиями объектов социальной инфраструктуры в военных целях.

Как сообщает function.mil.ru, в Северске Донецкой Народной Республики на территории детского сада «Золотая рыбка» (ул. Молодёжная) подразделения ВСУ разместили артиллерию и РСЗО, из которых систематически обстреливают позиции российских Вооруженных сил, провоцируя их на ответный огонь;

в Одессе на крыше театра музыкальной комедии (ул. Пантелеймоновская) украинскими вооруженными формированиями размещены расчёты ПЗРК, а на прилегающей территории общежития экологического университета (ул. Львовская) - тяжёлое вооружение и бронетехника;

в Черкассах в частных домовладениях (ул. Пушкина) украинские националисты оборудовали огневые позиции тяжёлой артиллерии и РСЗО, при этом местные жители из домов не эвакуированы.

Подобные действия украинских властей демонстрируют их полное безразличие к судьбам собственных граждан и абсолютное пренебрежение всеми нормами морали и принципами международного гуманитарного права.

Кроме того, достоверно установлено, что в Днепропетровской области боевики украинских вооруженных формирований заминировали железнодорожный и автомобильный мосты через реку Волчья между населенными пунктами Черненково и Новоскелеватое, которые они планируют взорвать и обвинить подразделения Вооруженных сил России и Донецкой Народной Республики в якобы неизбирательных ударах по объектам транспортной инфраструктуры.

Ещё раз акцентируем внимание, что в ходе выполнения задач специальной военной операции Вооруженные силы России и воинские формирования Донецкой и Луганской народных республик не наносят ударов по объектам гражданской инфраструктуры, исключительно гуманно относятся к гражданскому населению и оказывают мирным жителям всестороннюю помощь и поддержку.

Фото: https://vk.com/mil