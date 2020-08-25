В целях поддержки субъектов малого и среднего бизнеса депутаты Североморска приняли решение об отсрочке платежей за аренду земельных участков

Несмотря на приближение завершения срока полномочий Совета депутатов ЗАТО г.Североморск, народные избранники продолжают активно работать, принимая нормативные правовые документы, имеющие важное значение для флотской столицы. 25 августа председатель Совета депутатов ЗАТО г.Североморск провёл очередное заседание, в работе которого принял участие глава Североморска Владимир Евменьков.

Перед началом заседания Евгений Алексеев поздравил с юбилеем Ольгу Ефименко, руководителя Североморской Централизованной библиотечной системы, заслуженного работника культуры. Депутаты единогласно приняли решение о награждении её Почётной грамотой Совета депутатов. Почётная грамота губернатора Мурманской области была вручена и сотруднику аппарата Совета депутатов Юрию Банько «За многолетнюю эффективную муниципальную службу, высокий профессионализм, ответственность и компетентность».

В ходе заседания депутаты рассмотрели 9 вопросов, приняв по ним решения, и заслушали отчёт о работе врио начальника ОВД по ЗАТО г. Североморск и г.Островной подполковника полиции Дмитрия Гусева.

Депутаты внесли изменения и дополнения в бюджет ЗАТО г.Североморск на 2020 год. Доходы бюджета за счёт межбюджетных трансфертов увеличились на 3 миллиона 504 тысячи рублей. Увеличились и расходы на 3 миллиона 144 тысячи рублей. 2,2 миллиона рублей направлены на содержание животных без владельцев, остальные средства направлены бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение их деятельности.

Часть сэкономленных средств по итогам конкурсных процедур направлены на ремонт пустующего муниципального жилищного фонда (будут отремонтированы 4 квартиры), на улучшение уличного освещения, на ремонт трапов и лестниц, ливневой канализации.

Изменения в муниципальный дорожный фонд были вызваны необходимостью направить дополнительные средства на ремонт дворовой территории и ливневой канализации у дома № 11 по улице Душенова.

После выступлений с докладами заместителя главы ЗАТО г.Североморск - председателя комитета имущественных отношений администрации ЗАТО г.Североморск Анны Клапоцкой депутатам пришлось принимать несколько решений. В целях поддержки субъектов малого и среднего бизнеса принято решение об отсрочке платежей за аренду земельных участков. Депутаты согласились с предложением о списании муниципального имущества в случае его непригодности для дальнейшего использования и утрате потребительских свойств. Мировым судьям в безвозмездное пользование передано помещение в доме № 26 по улице Пионерская, а общественной организации по оказанию помощи безнадзорным животным «Право на жизнь» продлено безвозмездное пользование помещением сроком на один год.

Депутаты также согласовали назначение руководителем Муниципального архива ЗАТО г.Североморск Олеси Францискевич.

Евгений Алексеев сообщил депутатам, что завершающим станет заседание Совета депутатов ЗАТО г.Североморск пятого созыва 8 сентября.