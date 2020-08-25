Под колокольный звон откроется фестиваль «Териберская волна»Мурманская область присоединилась к экологической акции «Спасибо за чистую тундру»
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика (16+)25.08.20 15:05

В целях поддержки субъектов малого и среднего бизнеса депутаты Североморска приняли решение об отсрочке платежей за аренду земельных участков

Несмотря на приближение завершения срока полномочий Совета депутатов ЗАТО г.Североморск, народные избранники продолжают активно работать, принимая нормативные правовые документы, имеющие важное значение для флотской столицы. 25 августа председатель Совета депутатов ЗАТО г.Североморск провёл очередное заседание, в работе которого принял участие глава Североморска Владимир Евменьков.

Перед началом заседания Евгений Алексеев поздравил с юбилеем Ольгу Ефименко, руководителя Североморской Централизованной библиотечной системы, заслуженного работника культуры. Депутаты единогласно приняли решение о награждении её Почётной грамотой Совета депутатов. Почётная грамота губернатора Мурманской области была вручена и сотруднику аппарата Совета депутатов Юрию Банько «За многолетнюю эффективную муниципальную службу, высокий профессионализм, ответственность и компетентность».

В ходе заседания депутаты рассмотрели 9 вопросов, приняв по ним решения, и заслушали отчёт о работе врио начальника ОВД по ЗАТО г. Североморск и г.Островной подполковника полиции Дмитрия Гусева.

Депутаты внесли изменения и дополнения в бюджет ЗАТО г.Североморск на 2020 год. Доходы бюджета за счёт межбюджетных трансфертов увеличились на 3 миллиона 504 тысячи рублей. Увеличились и расходы на 3 миллиона 144 тысячи рублей. 2,2 миллиона рублей направлены на содержание животных без владельцев, остальные средства направлены бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение их деятельности.

Часть сэкономленных средств по итогам конкурсных процедур направлены на ремонт пустующего муниципального жилищного фонда (будут отремонтированы 4 квартиры), на улучшение уличного освещения, на ремонт трапов и лестниц, ливневой канализации.

Изменения в муниципальный дорожный фонд были вызваны необходимостью направить дополнительные средства на ремонт дворовой территории и ливневой канализации у дома № 11 по улице Душенова.

После выступлений с докладами заместителя главы ЗАТО г.Североморск - председателя комитета имущественных отношений администрации ЗАТО г.Североморск Анны Клапоцкой депутатам пришлось принимать несколько решений. В целях поддержки субъектов малого и среднего бизнеса принято решение об отсрочке платежей за аренду земельных участков. Депутаты согласились с предложением о списании муниципального имущества в случае его непригодности для дальнейшего использования и утрате потребительских свойств. Мировым судьям в безвозмездное пользование передано помещение в доме № 26 по улице Пионерская, а общественной организации по оказанию помощи безнадзорным животным «Право на жизнь» продлено безвозмездное пользование помещением сроком на один год.

Депутаты также согласовали назначение руководителем Муниципального архива ЗАТО г.Североморск Олеси Францискевич.

Евгений Алексеев сообщил депутатам, что завершающим станет заседание Совета депутатов ЗАТО г.Североморск пятого созыва 8 сентября.  

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Угольная отрасль РФ столкнётся с самым серьёзным кризисом за последние 20 лет - эксперты
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ВОЙНА В ЗАПОЛЯРЬЕ»: «Оленья армия» - «Арктик-ТВ» начинает трансляцию фильмов нового проектаДУМА. ПОВЕСТКА - КОРОНАВИРУС75-летию Великой Победы. Память поколений передают депутаты Мурманской областной Думы
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВ Мурманском горкоме КПРФ избрали секретарей
-Слово не воробей... (16+)Любая власть – это служение
-Ходят слухи… (18+)Снега много, но коронавирус может сорвать «Лыжню дружбы»
-

Последние комментарии

Денис
20.08.20 12:17
Прохожу службу в этом подразделении с июня 1998 года. Могу сказать, что работой очень доволен, хороший сплоченный коллектив, всегда подлежат в трудную минуту. Те, кто хочет служить в этом подразделени
Комментарий к новости:Приглашают на службу в полицию
Максим
19.08.20 01:28
Большего бреда давно не читал, оптовая цена у нас что, выше розничной?!!))) *** Максим, обратите внимание на то, что цена бензина на АЗС дана за литр, а оптовые цены указаны за тонну. Редакция.
Комментарий к новости:В Мурманской области оптовики стали снижать цены на бензин
Светлана
17.08.20 16:15
Совсем запутались в России с пандемией. Только ниже ТАСС пишет о том, что учителей заставят проводить уроки в медмасках, а наши чиновники из Минобра говорят, что занятия они будут проводить с детишка
Комментарий к новости:Новый учебный год стартует в «особом режиме»
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
272829303112345678910111213141516171819202122232425262728293031123456
-Скоро в эфире21:30Новости. Информационная программа (12+)22:00«Ветреная женщина». Художественный сериал, 10 серия (16+)22:45«Tele Travel». Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)В Мурманской области отмечается снижение цен на бензин на оптовом рынке-PRO Валюту (16+)Курс евро вырос почти на 16 копеек, доллар укрепился на 9 копеек-PRO Энергетику (18+)Прокуратурой Мончегорска выявлены нарушения закона в сфере электроэнергетики-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 26 августа-PRO Нефть и газ (18+)Открытие пункта пропуска для перевалки «НОВАТЭКом» СПГ под Мурманском подкрепили приказом-PRO Законы (18+)Кабмин утвердил Стратегию развития деятельности России в Антарктике до 2030 года
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
-Нам интересно Ваше мнение
12.08.20: Первая в мире вакцина от коронавируса уже зарегистрирована в России. Как вы считаете, когда будут сняты все ограничения, введённые в период пандемии?Проголосовало: 557 человек
© 2009 - 2020
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика