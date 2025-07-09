В Центральном сквере у Дворца культуры имени С.М. Кирова состоялось открытие флагманской площадки региональной акции «На Севере — лето»

5 июля программа началась с детской игровой площадки «Улыбка полярного дня», где юные северяне соревновались в спортивных эстафетах и играли в гигантские настольные игры. Одновременно в Культурно-выставочном центре Русского музея прошёл пленэр для начинающих художников. Особый интерес вызвали экскурсии краеведческого музея — квест-прогулка «Мурманск — город Супергерой» с тактильными заданиями и пешеходная экскурсия «Мурманск — ворота Арктики» по историческому центру города.

6 июля площадка продолжила радовать гостей разнообразными событиями. Сотрудники областной детско-юношеской библиотеки организовали «БиблиоПикник», где северяне всех возрастов участвовали в шариковом тире «Попади в тренд» и обсуждали молодежные тенденции. Кроме того, гостей ждала познавательная встреча с собаками клуба кинологов и канис-терапевтов «Романов на Мурмане». Также в воскресенье состоялась познавательная прогулка «История Мурманска в 1000 шагов», где специалисты областной научной библиотеки рассказали, как менялся облик города за последнее столетие.

Как отмечает Министерство культуры Мурманской области, акция «На Севере — лето» инициирована губернатором Андреем Чибисом с целью организации комфортного и разнообразного досуга для жителей региона всех возрастов в период короткого северного лета. Расписание доступно на портале «Наш Север» и в официальных группах учреждений культуры.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/550008/#&gid=1&pid=9