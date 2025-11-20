В Центральной детской библиотеке Мурманска прошёл исторический экскурс «Заполярная кавалерия»

В день памяти о подвиге бойцов оленетранспортных батальонов юных мурманчан пригласили на исторический экскурс «Заполярная кавалерия» в Центральную детскую библиотеку Мурманска на улице Беринга. Ребята получили возможность ознакомиться с малоизвестной страницей истории войны в Заполярье.

Сотрудники библиотеки доступно рассказали юным посетителям о создании оленетранспортных отрядов, их боевых задачах, значении оленей как транспортного средства в военное время и героях, которые в тяжёлых условиях Крайнего Севера использовали оленьи упряжки для выполнения важнейших военных миссий в период Великой Отечественной войны.

После урока библиотекари организовали для ребят просмотр краеведческих публикаций, посвящённых обороне Заполярья, включая материалы об оленетранспортных батальонах.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=31329&page=1