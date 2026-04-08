В Центральной городской библиотеке Мончегорска состоялось мероприятие «Время зеленеть»

Оно привлекло цветоводов‑любителей северного города. Особую ценность встрече придала беседа с Мариной Георгиевной Полукеевой — увлечённым цветоводом, чьи знания в этой области достигли профессионального уровня.

Она щедро поделилась с участниками ценными секретами выращивания комнатных растений: подробно рассказала о правильной технике обрезки и тонкостях подбора почвы для разных видов цветов, а также ответила на интересующие слушателей вопросы.

Программа мероприятия включала несколько форматов. На тематической выставке «Книги для дачных гениев» были представлены разнообразные издания по садоводству и цветоводству. Также работал цветочный фримаркет — уютная площадка для обмена растениями. Гости с удовольствием пополняли свои цветочные коллекции, делились ростками друг с другом и обменивались опытом выращивания редких видов.

Как отмечает Наталья Романенко, библиотекарь юношеского сектора Центральной городской библиотеки, ярким финалом встречи стало знакомство с экзотическим растением — аморфофаллусом. По удивительной случайности он зацвёл в библиотеке как раз в это время, словно специально решив порадовать гостей. Необычный внешний вид и специфический аромат цветка вызвали живой интерес у всех присутствующих: участники с любопытством рассматривали диковинное растение, обсуждали его особенности и делали памятные фотографии.

Этот неожиданный сюрприз надолго запомнится участникам мероприятия «Время зеленеть» и станет одним из самых ярких впечатлений от встречи.

 

 

 

Фото: https://monchegorsk.gov-murman.ru/news/540205/#&gid=1&pid=9

