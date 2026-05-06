В Центральной городской библиотеке Мончегорска состоялся литературно‑музыкальный вечер «В сердце - май, в памяти - подвиг»

Открыла вечер литературно‑музыкальная композиция «Мчит сквозь время поезд санитарный…», представленная волонтёрами клуба «В кругу друзей» под руководством Г.Н. Дежкиной. Постановка была создана по мотивам повести Веры Пановой «Спутники» и рассказала зрителям о легендарном Военно‑санитарном поезде №312.

Как сообщает Марина Мамаева, заведующий отделом информационных ресурсов Центральным городской библиотеки Мончегорска, сформированный в Вологде в первые дни войны, ВСП‑312 по праву стал самым известным из госпиталей на колёсах. За четыре года он совершил 53 рейса и прошёл более 200 тысяч километров - под обстрелами и бомбардировками, сквозь лишения и опасности.

Волонтёры сумели воссоздать атмосферу тех лет: внимание к деталям - медицинским инструментам, форме персонала, звукам патефона - помогло зрителям по‑настоящему погрузиться в историю. Через живые образы актёры показали, как врачи, медсёстры и весь персонал поезда, проявляя невероятную силу духа, выдумку и смекалку, спасали жизни раненых бойцов.

После пронзительного погружения в военное прошлое, зал наполнился мелодиями, дарящими радость и праздничное настроение. Участники танцевального коллектива «Ретро+» подарили зрителям настоящий вихрь эмоций. Под звуки любимых песен «Эх, Андрюша» (в блистательном исполнении руководителя Светланы Барановой) и «Синий платочек» они исполнили запоминающиеся танцы, вызвав шквал аплодисментов. Особым украшением вечера стал яркий танцевальный номер под песню «Ромашка-Василек», который покорил сердца зрителей.

Объединяющим моментом вечера стало всеобщее исполнение легендарной «Катюши», которую запевала Светлана Баранова.

Песни Николая Алипова – «Последний бой» и «Как, скажи, тебя зовут?» – были встречены не просто аплодисментами. Зрители подпевали артисту, сливаясь в едином порыве памяти и безмерной благодарности к поколению победителей.

Завершился этот волнующий вечер одним из главных гимнов страны – песней «День Победы». В этот момент произошло настоящее единение: зал наполнился звучанием песни, а на сцене участники вечера, унесенные ритмами военного времени, закружились в вальсе. Эта общая мелодия и танец стали ярчайшим свидетельством того, что подвиг народа-победителя жив и будет жить в памяти поколений.

Фото: https://monchegorsk.gov-murman.ru/news/541644/