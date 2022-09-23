В Центральную городскую больницу Оленегорска поступило 20 единиц медицинского оборудования

Как сообщает Министерство здравоохранения Мурманской области, поставлены и введены в эксплуатацию столы-кровати для родов, столы для реанимации новорожденных, фототерапевтические неонатальные облучатели.

Специалисты также уже используют в работе два новых наркозно-дыхательных аппарата, созданных на основе современных технологий. Они оснащены большим набором функций, обеспечивающих безопасное и эффективное выполнение всех процедур анестезии.

Поставлено в больницу и лабораторное оборудование: автоматический анализатор глюкозы и автоматический гематологический анализатор, которые позволят сократить время исследований и получать результаты более высокого качества.

В целом в текущем году в больницу поступит 24 единицы оборудования. На эти цели из бюджета Мурманской области в 2022 году было выделено более 20 миллионов рублей.

Фото: https://gov-murman.ru