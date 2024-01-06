В центральных и южных районах Мурманской области температура воздуха будет опускаться до -35-38°С

Как сообщает Мурманское УГМС, погоду Мурманской области определяет преимущественно северная периферия антициклона, расположенного над европейской частью России. В нашем регионе сохранится холодная погода с преобладающей температурой воздуха -22-27° при прояснениях в центральных и южных районах до -28-33° местами до -35-38°, на крайнем севере области -17-23°.

7 января ночью, в основном, сохранится холодная погода, днём ожидается постепенное повышение температуры воздуха, связанное со смещением циклона вблизи Кольского полуострова.

Сегодня, 6 января, будет облачная с прояснениями погода. Местами небольшой снег, изморозь. Ветер северо-западный, западный умеренный. Температура воздуха -18-23°, при прояснениях -25-30º в течение суток. В центральных и южных районах минимальная температура воздуха -35-38°. Гололедица.