В центральных районах и на востоке Мурманской области температура воздуха ночью будет понижаться до -35-38°С

Как сообщает Мурманское УГМС, днём 5 февраля на погоду по Кольскому полуострову ожидается влияние циклона с центром на западе Баренцева моря: пройдёт снег, местами усилится ветер, температура воздуха повысится до -7-12°.

Ночью 6 февраля ожидается ветреная со снегом и метелью погода. Днём 6 февраля сохранится сильный порывистый ветер, существенных осадков не ожидается, температура воздуха составит от 0 до -5°.

Сегодня, 5 февраля, будет облачная, ночью с прояснениями, погода. Снег, ночью в отдельных районах изморозь. Ветер юго-восточный, южный умеренный, местами сильный, ночью и утром на северо-западе области очень сильный, метель. Температура воздуха ночью -18-23°, при прояснениях -28-33°, в центральных районах и на востоке -35-38°, днём -7-12°. Гололедица.

Штормовое предупреждение

4 февраля в период 20-24 часа в центральных районах и на востоке Мурманской области отмечался сильный мороз: минимальная температура воздуха -35-38°С. Сохранится до 11-14 часов 5 февраля.

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На реках Мурманской области сохраняется зимний режим.

Уровни воды на большинстве рек выше минимальных уровней зимней межени на 5-37 см, на р. Чаваньга — на 64 см.

Толщина льда на 31 января на реках, озёрах и водохранилищах составляет 35-65 см.