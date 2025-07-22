Как сообщает Мурманское УГМС, 22-23 июля Кольский полуостров будет находиться, в основном. под влиянием поля пониженного атмосферного давления. По Мурманской области в этот период ожидается местами дождь, в отдельных районах грозы. Температура воздуха в дневные часы составит: 22 июля от +18° до +27°, в центральных районах и на юге области местами +30+32°, 23 июля +13+18°, на юге области +19+24°.

24 июля погоду нашего региона будет определять антициклон, сместившегося с запада Баренцева моря: существенных осадков не ожидается, днём воздух прогреется до +15+20°, на юго-западе области до +25°.

Сегодня, 22 июля, будет облачная с прояснениями погода. Местами кратковременные дожди, грозы. Ветер ночью слабый переменный. Днём на севере-северо-восточный, северный, на юге-южный умеренный Температура воздуха ночью +8+13°, местами до +18°, днём +17+22º, местами +23+28°, в центральных районах и на юге +30+32º.

23 июля - ветер ночью северо-западный умеренный, днём северо-восточный умеренный, местами в порывах до сильного. Ночью в отдельных районах кратковременные дожди. Днём небольшой, местами умеренный дождь. В отдельных районах грозы. Температура воздуха ночью +10+15°, днём +13+18°, на юге области +19+24°.

24 июля - ветер ночью слабый, днем юго-западный умеренный. Ночью без осадков, днём местами небольшой дождь. Температура воздуха ночью +4+9°, днём +15+20°, на юго-западе области до +25°.

Предупреждение об опасном явлении

Днём 22 июля в центральных районах и на юге Мурманской области ожидается сильная жара: максимальная температура воздуха +30+32°.