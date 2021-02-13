Как сообщает Мурманское УГМС, 13 и 14 февраля Кольский полуостров будет находиться в малоградиентном барическом поле. По Мурманской области ожидается местами небольшой снег, преобладающая температура воздуха ночью и утром -20-27°, в центральных и восточных районах местами -32-38°, днём -15-20° в отдельных районах -22-27°.

15 февраля ночью сохранится холодная погода, днём ожидается небольшое повышение температуры воздуха.

Сегодня, 13 февраля, будет переменная облачность. Местами небольшой снег, изморозь. Ветер южный слабый. Температура воздуха ночью -22-27° при прояснениях до -32°, на востоке и в центральных районах области -35-38°, днём -15-20°, местами до -25°. Гололедица.

По данным МГ-2 Мурманск, 11 февраля на акватории южного колена Кольского залива наблюдался дрейфующий лёд в количестве 2-4 балла толщиной 5 см.

Предупреждение

Ночью и утром 13 и 14 февраля на востоке и в центральных районах Мурманской области ожидается сильный мороз, минимальная температура воздуха -35-38°.