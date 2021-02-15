Как сообщает Мурманское УГМС, Кольский полуостров находится в малоградиентном барическом поле. По Мурманской области ожидается местами небольшой снег, преобладающая температура воздуха ночью и утром -20-27°, в центральных и восточных районах местами -32-38°, днём -15-20° в отдельных районах -22-27°.

15 февраля ночью сохранится холодная погода, днём ожидается небольшое повышение температуры воздуха.

Сегодня, 15 февраля, будет переменная облачность. Местами небольшой снег, туман, изморозь. Ветер юго-западный, западный слабый. Температура воздуха ночью -17-22°, при прояснениях-25-30°, в центральных районах местами до -35°, днём -11-16, при прояснениях -20-25°. Гололедица.

Предупреждение

Ночью и утром 15 февраля в центральных районах Мурманской области ожидается сильный мороз минимальная температура воздуха -35-38°.