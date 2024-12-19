В центральных районах Мурманской области ожидается сильный мороз: минимальная температура воздуха -35-38°

Как сообщает Мурманское УГМС, ночью 19 декабря Кольский полуостров находился в малоградиентном барическом поле: существенных осадков не было, температура воздуха составляла -22-28° местами -33-38°. Днём 19 декабря, с приближением скандинавского циклона, начиная с южных районов области, ожидается снег, постепенное повышение температуры воздуха до -9-14°, местами до -17-22°.

20-21 декабря по Мурманской области пройдёт снег, наиболее интенсивный 20 декабря, в отдельных районах усилится ветер, преобладающая температура воздуха в дневные часы составит -6-11° местами до -16°.

Сегодня, 19 декабря, будет переменная облачность, днём небольшой снег. В отдельных районах туман, изморозь. Ветер юго-западный, южный слабый, днём на юге-восточный умеренный. Температура воздуха ночью -21-26°, при прояснениях -27-32°, на западе и в центральных районах -35-38°, днём -9-14°, местами -17-22°. Гололедица.