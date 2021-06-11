В центральных районах Мурманской области температура воздуха поднимется до +29°

Как сообщает Мурманское УГМС, Кольский полуостров находится под влиянием восточной периферии циклонической депрессии, расположенной в Норвежском море и над Скандинавией. По Мурманской области ожидаются местами кратковременные дожди, в отдельных районах возможны грозы, порывистый ветер, преобладающая температура воздуха в дневные часы +22+27°, 11 июня в центральных районах области до +29°.

Сегодня, 11 июня, будет переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер южный, юго-западный умеренный, утром и днём местами сильный. Температура воздуха ночью +12+17°, днём +24+29°.

Оповещение о высокой пожарной опасности

7-11 июня на севере Кольского района, в Ловозерском районе, в районе гг. Полярные Зори, Мончегорск, Оленегорск и ЗАТО Александровск ожидается IV региональный класс пожарной опасности, в Печенгском, Ковдорском, Кандалакшском, Терском районах, на юге Кольского района, в районе городов Кировск и Апатиты ожидается V региональный класс пожарной опасности.