В центральных районах Мурманской области температура воздуха понизится до -25-32°

Как сообщает Мурманское УГМС, 26 и 27 декабря Кольский полуостров будет находиться в малоградиентном барическом поле и в холодной воздушной массе. По Мурманской области ожидается местами слабый снег, преобладающая температура воздуха -17-22°, в центральных районах области -25-32°.

Ночью 28 декабря в нашем регионе сохранится холодная погода. Днём 28 декабря, с приближением восточной периферии обширного атлантического циклона, по Мурманской области ожидается постепенное повышение температуры воздуха.

Сегодня, 26 декабря, будет переменная облачность. Преимущественно без осадков. местами туман, изморозь. Ветер восточный, северо-восточный умеренный. Температура воздуха -17-22°, при прояснениях -25-32°. Гололедица.

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25 декабря толщина льда на реках и водоёмах нашего региона равна от 8 см до 31 см. Толщина льда меньше прошлогодней и среднемноголетней на 5-25 см.

Перемещение по льду водоёмов на автотранспорте опасно!