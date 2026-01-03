В центральных районах Мурманской области температура воздуха при прояснениях местами опустится до -32°С

Как сообщает Мурманское УГМС, Кольский полуостров находится преимущественно в малоградиентном барическом поле. По Мурманской области ожидается местами небольшой снег, изморозь, в отдельных районах туман, преобладающая температура воздуха составит -13-18°при прояснениях -20-25°, 3-4 января в центральных районах местами до -26-32°.

Сегодня, 3 января, будет переменная облачность. Местами небольшой снег, туман, изморозь. Ветер южный, юго-восточный слабый. Температура воздуха -17-22°, при прояснениях -27-32° в течение суток. Гололедица.

4 января – ветер юго-восточный слабый. Местами небольшой снег, туман, изморозь. Температура воздуха -19-24°, при прояснениях -29-34° в течение суток. Гололедица.

5 января - ветер юго-западный слабый. Местами небольшой снег, туман, изморозь. Температура воздуха -18-23°, при прояснениях -28-33° в течение суток. Гололедица.