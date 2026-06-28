В центре города-героя вновь зазвучат «Мелодии мурманского лета»
В рамках губернаторской акции «На Севере — лето» 28 июня с 14.00 до 18.00 на улице Воровского для жителей и гостей Мурманска состоится насыщенная культурно‑развлекательная программа.
Мурманчане смогут принять участие в творческих и танцевальных мастер-классах, а также насладиться зажигательным выступлением группы «Щербаков бэнд».
Мероприятие может быть отменено из‑за погодных условий.
Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=32691&page=3