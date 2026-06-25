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Мурманская область. Арктика (16+)25.06.26 17:00

В Центре гражданско-патриотического воспитания «На Севере – жить!» дан старт третьей летней смене флагманского проекта «Время юных героев»

В церемонии открытия приняли участие начальник Управления МВД России по Мурманской области генерал-майор полиции Алексей Веселовский, сотрудники филиала Центра «ВОИН» в Мурманской области, а также курсанты – участники смены.

Под звуки гимна Российской Федерации подняли Государственный флаг – символ единства, чести и ответственности.

«Сегодня мы открываем не просто смену – мы начинаем общее и ответственное дело, где каждому из вас отведена важная роль. Здесь нет случайных людей. Вы пришли сюда осознанно, чтобы укрепить дух, тело и характер. Патриотизм не в громких словах, он в простых вещах: сделать лучше место, где ты живешь, прийти на помощь ближнему, подставить плечо товарищу, уважать старших и любить родных. Именно с этих качеств начинается настоящий человек и настоящая любовь к Отчизне. Уверен, вы проявите себя и в спорте, и в творчестве, но главное – научитесь взаимовыручке. Эти качества, поверьте, пригодятся вам в жизни», – обратился к собравшимся Алексей Веселовский.

Для впервые прибывших на смену участников этот день ознаменовался присвоением звания «Курсант-новобранец». Курсанты, продолжающие обучение в рамках третьей смены и осваивающие программы продвинутого уровня, за высокие результаты удостоены звания «Курсант».

«Ваш шеврон – это символ доверия, который нужно оправдывать ежедневно. Помните, вы теперь – лицо нашего Центра», – напутствовал курсантов заместитель директора мурманского Центра «ВОИН» Валентин Ковтун.

Курсанты торжественно дали обещание с честью пройти все испытания смены, быть верными товарищами и достойно нести звание защитника Отечества.

По завершении официальной части состоялась встреча курсантов с начальником Управления МВД России по Мурманской области – разговор о долге, ответственности и служении Родине. В формате живого диалога генерал-майор полиции ответил на вопросы ребят, поделился опытом и рассказал, как качества настоящего патриота помогают в повседневной службе.

Как отмечает региональное Министерство информационной политики, Центр «ВОИН» создан по поручению Президента Российской Федерации 1 декабря 2022 года. Его миссия – подготовка нового поколения патриотов, любящих Родину и умеющих её защищать.

Филиал Центра «ВОИН» в Мурманской области был создан по инициативе губернатора Мурманской области Андрея Чибиса 15 апреля 2024 года. Ему присвоено имя Героя России Ивана Кабанова – командира мотострелкового взвода 80-й отдельной арктической мотострелковой бригады армейского корпуса Северного флота, погибшего в ходе СВО.

 

 

Фото (пресс-служба филиала Центра «ВОИН» в Мурманской области, пресс-служба УМВД России по Мурманской области): https://gov-murman.ru/info/news/570022/#&gid=1&pid=2

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