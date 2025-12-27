В Центре гражданско-патриотического воспитания «На Севере – Жить!» открылись новые пространства

Посвящены они истории Великой Отечественной войны на мурманском направлении специальной военной операции и землякам-героям, участвующим в ней. В учебном классе можно получить знания по управлению беспилотными летательными аппаратами (БПЛА).

В презентации классов приняли участие глава регионального парламента Сергей Дубовой, председатель комитета молодёжной политики Мурманской области Мария Чернышева, участники региональной программы «Герои Севера» и юные северяне.

Сергей Дубовой отметил, что впечатлён увиденным:

— В центре теперь есть комнаты боевой славы, где представлены экспонаты времён Великой Отечественной войны, найденные поисковиками, и специальной военной операции, переданные нашими военными. Среди них, оружие, одежда, награды и личные вещи защитников Отечества разных поколений. Думаю, что такое наглядное представление будет способствовать более прочному усвоению знаний о родном крае и героях-земляках. Отдельно отмечу класс по изучению беспилотных летательных аппаратов, где ребята занимаются с большим воодушевлением и азартом. Такие знания сегодня востребованы и в мирных целях, БПЛА начинаю внедрять во многие сферы нашей повседневной жизни.

