Гострудинспекция в Мурманской области напоминает трудовые права для Деда Мороза!ЗАЙМЫ С ПРОСРОЧКАМИ: ОФОРМЛЕНИЕ НА РЕСУРСЕ ВЫБЕРУ.РУ
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)27.12.25 10:00

В Центре гражданско-патриотического воспитания «На Севере – Жить!» открылись новые пространства

Посвящены они истории Великой Отечественной войны на мурманском направлении специальной военной операции и землякам-героям, участвующим в ней. В учебном классе можно получить знания по управлению беспилотными летательными аппаратами (БПЛА).

В презентации классов приняли участие глава регионального парламента Сергей Дубовой, председатель комитета молодёжной политики Мурманской области Мария Чернышева, участники региональной программы «Герои Севера» и юные северяне.

Сергей Дубовой отметил, что впечатлён увиденным:

— В центре теперь есть комнаты боевой славы, где представлены экспонаты времён Великой Отечественной войны, найденные поисковиками, и специальной военной операции, переданные нашими военными. Среди них, оружие, одежда, награды и личные вещи защитников Отечества разных поколений. Думаю, что такое наглядное представление будет способствовать более прочному усвоению знаний о родном крае и героях-земляках. Отдельно отмечу класс по изучению беспилотных летательных аппаратов, где ребята занимаются с большим воодушевлением и азартом. Такие знания сегодня востребованы и в мирных целях, БПЛА начинаю внедрять во многие сферы нашей повседневной жизни.

 

 

 

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/33672/

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Что будет с зарплатами в 2026 году? Прогноз «SuperJob»
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2026 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 2-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ПРОШЁЛ ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕМурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Не вступайте в диалог с мошенниками, не сообщайте личные сведения
-

Последние комментарии

Д.О Вернер
20.12.25 17:45
А я думал, что там нахимовцы, а не курсанты...
Комментарий к новости:Участник проекта «Герои Севера» Александр Реведжук встретился с курсантами филиала Нахимовского военно-морского училища в Мурманске
Viktor Pavlov
08.12.25 12:19
Областной бюджет с дефицитом, а на ремонт кабинета губернатора, как вижу, деньги нашлись. А чем старый кабинет был плох? В какую сумму обошёлся массивный стол? Ответы на эти вопросы мы не получим..
Комментарий к новости:Важно консолидировать усилия, чтобы сохранить инвестиционную привлекательность Заполярья - сенатор РФ Елена Дягилева
Ирина
03.12.25 21:23
Благодарю за воспоминание о моём героическом дедушке - Зосиме Ивановиче Хабарове и героях - портовиках, совершивших подвиг во время Великой Отечественной войны.
Комментарий к новости:История буксира «Кола» - это один из примеров героической обороны Заполярья портофлотовцами
-Правовая консультация (18+)Кому в Мурманской области положена 13-я зарплата и обязаны ли её платить все работодатели: комментарий юриста hh.ru
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
123456789101112131415161718192021222324252627282930311234
-Скоро в эфире13:35«Хорошие новости». Информационная программа (12+)14:00Мультфильмы (0+/6+)14:30«Славные пташки». Полнометражный мультфильм (6+)
-PRO Деньги (16+)ЗАЙМЫ С ПРОСРОЧКАМИ: ОФОРМЛЕНИЕ НА РЕСУРСЕ ВЫБЕРУ.РУ-PRO Валюту (16+)Курс евро снизился на 68 копеек, доллар теряет 19 копеек-PRO Энергетику (18+)День энергетика в Мурманской области: рекордный спрос на специалистов с цифровыми навыками и рост зарплатных предложений на 27%-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 27 и 29 декабря-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)«Единая Россия» принимает федеральные законы, направленные на поддержку участников СВО и их семей
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»