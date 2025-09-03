В Центре гражданско-патриотического воспитания «На Севере — жить!» состоялась торжественная церемония запуска образовательного этапа региональной кадровой программы «Герои Севера»

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, мероприятие прошло при участии губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, первого вице-губернатора Оксаны Демченко, директора Института Высшей школы государственного управления Президентской академии Олега Кондратенко и участника федеральной программы «Время героев» Роман Олешкин.

С приветственным словом к участникам обратился губернатор Мурманской области.

«Стартует наша программа подготовки управленческого резерва для государственной службы «Герои Севера», которую мы запустили по поручению Президента России Владимира Путина. Из почти 400 заявок мы отобрали лучших — тех, кто доказал свой профессионализм на поле боя и теперь готов служить нашей стране на гражданском поприще. Вы — настоящая элита нашей страны, ведь уже неоднократно доказали свою верность и любовь к Родине и за это низкий вам поклон. Теперь вам предстоит освоить насыщенную образовательную программу и пройти стажировки в органах власти. Уверен, что вместе с вами наш арктический регион и нашу страну ждут новые, важные перемены», — сказал Андрей Чибис.

Кроме того, с приветственным словом к гостям обратились федеральные кураторы и эксперты проекта.

«Президентская академия Высшей школы государственного управления является методологическим центром реализации как федерального проекта «Время героев», так и региональных аналогов, в том числе – «Герои Севера». Мы тиражируем лучшие практики образовательных программ для участников СВО в регионах, и в этом направлении сотрудничество с Мурманской областью идёт очень активно. Важно, что программа постоянно развивается благодаря динамичной обратной связи от участников — уже после первого образовательного дня мы видим индивидуальные запросы каждого из вас», — рассказал о методологической поддержке программы директор Института ВШГУ Олег Кондратенко.

Также в рамках мероприятия состоялся показ видеоролика о развитии Мурманской области, который продемонстрировал ключевые достижения региона в экономической и социальной сферах. Кроме того, губернатор Андрей Чибис выступил перед участниками со стратегическим докладом «Мурманская область: вчера, сегодня, завтра», подробно осветив основные направления реализации президентских нацпроектов, губернаторского плана «На Севере — жить!» и перспективы развития русской Арктики.

После глава региона вручил удостоверения 16 участникам программы — ветеранам специальной военной операции, которые стали победителями отборочного этапа.

Завершилось мероприятие неформальным общением губернатора с участниками программы в формате «вопрос-ответ», в ходе которого гости обсудили отдельные вопросы по социально-экономической обстановке в регионе, а также ход образовательной программы и будущих стажировок. Героев интересовали перспективы развития беспилотных технологий в Кольском Заполярье, инвестиционные и туристические проекты, меры поддержки участников СВО и их семей, отдельные нюансы работы главы региона и многое другое.

«Как неоднократно отмечал Президент, наши бойцы, проявившие себя в экстремальных условиях на передовой, продемонстрировали лучшие человеческие и профессиональные качества как защитников Родину. Теперь они могут построить карьеру на гражданской службе, решая хозяйственные и производственные задачи. Цель кадровой программы «Герои Севера» — выявить тех, кто искренне желает развиваться, дать им необходимое обучение и найти наиболее эффективное применение их знаниям, опыту и желанию менять мир к лучшему», — подводя итоги мероприятия, подчеркнула куратор проекта — первый вице-губернатор Оксана Демченко.

Напомним, программа «Герои Севера» инициирована губернатором Андреем Чибисом по поручению Президента России Владимира Путина о расширении федерального проекта «Время героев». Уникальный проект станет основой для формирования кадрового резерва государственной службы в Мурманской области.

Как отмечает Министерство информационной политики Мурманской области, образовательная программа включает четыре модуля: государственная политика и система госуправления, экономика и финансы, региональное и муниципальное управление, современные технологии управления. Период обучения стартовал с 1 сентября 2025 и продлится по май 2026 года.

Ключевой особенностью программы станет работа с ведущими экспертами в сфере государственного управления.

Практическая часть программы включает стажировки в органах государственной власти и местного самоуправления, которые также стартуют в сентябре.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/552775/#&gid=1&pid=16