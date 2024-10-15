В Центре гражданско-патриотического воспитания «На Севере – жить!» состоялся первый конкурс молодёжных проектов в сфере туризма

В Центре гражданско-патриотического воспитания «На Севере - жить!», созданном в Мурманской области в рамках реализации одноимённого стратегического плана, состоялась профильная сфера, посвящённая сфере туризма.

Смена, названная «На Севере – туризм», была посвящена изучению Кольского полуострова, возможным направлениям развития туризма, индустрии отдыха и путешествий. Участниками события стали 60 студентов начальных курсов колледжей Мурманской области, обучающихся по направлениям «Туризм» и «Гостиничное дело». За пять дней юноши и девушки посетили Кольскую ВЭС, секцию краеведения Мурманской областной научной библиотеки, этнографический саамский комплекс, а также встретились с экспертами сферы туризма, ресторанного бизнеса и индустрии гостеприимства Мурманской области. Гостями центра в дни проведения профильной смены стали представители компании «Ресторанный синдикат» – бренд-шеф Сергей Балакшин и PR-директор Алиса Кирикова, руководитель «Клуба молодых предпринимателей» Анна Павлова, представители международного клуба студентов «Мост», центра «Северный характер» и профессиональной ассоциации «Арктические Гиды».

Центр также посетил руководитель комитета по туризму Мурманской области Александр Елисеев. Он возглавил судейскую коллегию конкурса «Заполярное качество», на котором были представлены проекты, разработанные участниками смены. Оценка велась по трём номинациям: «Лучший тур по Мурманской области», «Лучший трэвел-блогер» и «Лучший туристический товар». Юные северяне презентовали свои идеи и представляли прототипы товаров. Лучшими работами смены были признаны туристический тент, выдерживающий экстремальные заполярные погодные условия, серия арктических украшений, созданных из минералов Хибин, а также продукция с символикой «На Севере – жить» для домашних питомцев и мягких игрушек. Лучшие проекты смены были награждены ценными подарками на церемонии закрытия.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, Центр гражданско-патриотического воспитания «На Севере – жить!» был создан по поручению губернатора Андрея Чибиса в июне 2023 года. За это время он получил широкую известность среди школьников, их родителей и учителей благодаря интересным тематическим сменам, еженедельно принимающим до 60 юных северян из разных муниципалитетов Мурманской области. Важной задачей Центра является знакомство подрастающего поколения жителей области с историей, культурой, природными ресурсами региона. На интересных лекциях и тематических экскурсиях школьники узнают о потенциале Кольского Заполярья, значении края в развитии Арктической зоны РФ, богатых традициях малой родины и героических подвигах северян.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/